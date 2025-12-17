Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

璀璨之城丨張智霖轉型演反派肉搏陳瀅陳曉華 為靚靚探班闢謠：她是來訪友

影視圈
更新時間：21:13 2025-12-17 HKT
發佈時間：21:13 2025-12-17 HKT

新劇《璀璨之城》雖然經歷劇本修改，但張智霖(Chi Lam)與高海寧(高Ling)透露二人故事線變動不大。久未拍劇的張智霖此次挑戰反派角色大呼過癮，他形容人物是「可惡之必有可憐之事」的悲劇角色，更笑言：「20歲時演慣正派，現在『30歲』長大了可以嘗試不同類型。」 

高海寧大讚張智霖保養得宜，卻「投訴」他因太瘦且五官突出，令同框女演員倍感壓力。張智霖則幽默回應指女生有肉地才靚，逗得高海寧即時道謝。他進一步透露，角色會在精神與肉體上折磨劇中女拍檔，並已拍攝與陳瀅、陳曉華的重頭戲，更笑稱劇中親熱戲尺度大膽，形容以電影標準來看也非常踩界。

張智霖最擔心是通告太滿，由早上9點到凌晨5點，但體感上又不會辛苦，高海寧亦指他相當投入，不僅準備充足，還會在旁給予反應帶動節奏，讓她從最初很怕對方到現在已能「怒視他」。被問到拍攝親熱戲時太太袁詠儀會否監場？張智霖笑稱不要抹黑她，解釋袁詠儀在澳門朋友多，探班實為相聚。高海寧亦補充，袁詠儀每次探班都會請劇組吃飯。
 

