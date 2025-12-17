驅魔龍族馬小玲丨「玄武童子」現真身！岑珈其謝雪心被刪片段終極曝光 監製陳十三曾有呢個評價

亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》近日再度成為網上熱話，因劇集被原創作人兼萬綺雯老公陳十三在2022年翻拍為電影，他同時擔任監製、編劇及導演，今次找來吳千語飾演的「馬小玲」，「況天佑」一角則由黃宗澤擔任。可惜劇集開拍到上映屢遇挫折，除了捨棄院線上映直接登陸平台外，吳千語的演出令人大失所望：「完全冇女主角以及『馬小玲』嘅氣場。」

岑珈其謝雪心被刪片段終曝光

《驅魔龍族馬小玲》已於今日（12月17日）在本地串流平台hmvod正式推出，戲中飾演「金正中」母子的岑珈其和謝雪心在內地版的演出被刪掉，引來不少網民關注，結果徇眾要求的情況下，在香港版本中，尾段加插岑珈其和謝雪心的deleted scene，「玄武童子金正中」開壇作法的片段終於曝光。

岑珈其脗合角色最後仍「被消失」

岑珈其早在3年前電影開拍時已公布參演，更曾在《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版中成功演繹「金正中」一角，獲得不少網民稱讚還原度極高，連原創編劇陳十三都大讚岑珈其其非常脗合角色，但可惜最後仍「被消失」。在今次長達3分鐘的片段中，講述吳千語飾演的「馬小玲」和蔡潔飾演的「王珍珍」在車內睇片，欣賞岑珈其和謝雪心這對捉鬼母子在商場開壇作法驅鬼的live，母子貌似驅魔，其實岑珈其不學無術冇料到，結果還被鬼怪嚇到雞咁腳鬆人。岑珈其曾稱小時候有睇過《我和殭屍有個約會》：「呢個係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁。」

岑珈其飾演「金正中」是不學無術的宅男

而岑珈其今次飾演「金正中」與電視版的設定完全不同，變成了一個不學無術的宅男，只想做網紅賺錢：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅𡃁仔，仲成日同阿媽講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」劇集版的「金正中」母親由吳浣儀演出，電影版的就由謝雪心飾演：「呢個阿媽錫到有啲縱，因為家庭環境好現實，老竇又唔生性，獨力湊佢供書教學，點知個仔想做網紅，咁我又隨佢癲好幫佢，但我哋都係唔叻嘅神棍，搵唔到錢，都幾得意。」

