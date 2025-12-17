璀璨之城丨吳卓羲「180度變身」由惡轉善動口不動手 不滿張曦雯親熱戲獻張智霖：我想加戲

吳卓羲、張曦雯、張智霖、高海寧、陳瀅、陳曉華、蔡一智、周志康、煒烈等，今日到澳門出席新劇《璀璨之城》記者會，齊齊切燒豬預祝拍攝順利。在《璀璨之城》中首度正式合作的吳卓羲與張曦雯，透露二人的夫妻戲份是劇本改動最大的一環。吳卓羲經歷「180度轉變」，從原本的惡人改為好人，但他笑言角色仍有不少手段，尤其擅於利用妻子張曦雯，強調今次不會衝動，是動口不動手。他透露與張曦雯早年雖曾同劇拍攝《飛虎》，但當時並無同場戲份，此次才算真正合作，且對手戲最多。而與張智霖的上次合作，更已是13年前的《衝上雲霄II》。

張曦雯則表示角色因加入完整背景故事，幾乎需從頭準備，她將為丈夫做盡壞事，不僅遭張智霖毆打，更有開車撞人等激烈場面，而親熱戲對象亦設定為張智霖，令吳卓羲即場投訴：「我想加返啲親熱戲！」被問到是否禁止張曦雯穿高跟鞋，吳卓羲笑言最初確有微言，但合作後已接受可以有比自己高的老婆，惟拍攝時因經常抬頭頗為疲累；張曦雯則幽默回應：「娶得高老婆代表男士有自信。」

至於會否獻唱主題曲，吳卓羲笑稱有張智霖在不敢獻醜，但證實已錄製網傳新歌《別怪她2.0》，目前正待監製完成製作，自己也期待能推出新作。