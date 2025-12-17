Candy@COLLAR幫口193安撫粉絲 呼籲不要將件事繼續發酵 認不介意拎「緋聞」開玩笑

《東周刊》早前獨家直擊ERROR成員193（郭嘉駿）接同門師妹COLLAR成員Candy（王家晴）收工打邊爐，爆二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》撻着已秘戀十個月。地下戀見光後，193即在社交網上載Candy為他的新歌《你的名字 我的聖詩》拍的翻唱短片，藉機谷新歌。

Candy凌晨「上水」撐師兄

193至今未正式為同門地下戀回應，昨日（16日）他卻突然發文自爆一再遭COLLAR「所謂fans」發私訊騷擾，嬲爆揚言：「麻煩幫我tag晒所有記者朋友入嚟，同埋tag晒嗰啲毒粉」。而Candy亦兩度幫口安撫Fans，昨午曾於社交網留言：「知道大家呢兩日好有火，但大家唔好嬲。我想見到你哋和和平平，開開心心咁留意COLLAR動向，其他嘢就唔好繼續討論，愛你們。」

今日凌晨Candy再忍不住「上水」撐師兄，她發文呼籲粉絲不要將件事發酵落去，表示認真回應一次，指事件起源關於「緋聞」，當日193問她會否介意開緋聞玩笑，她表示不介意，因覺得平時ERROR訪問都是搞笑，更指是朋友都玩得，「所以我事前係知道佢會講笑咁玩嘅，大家唔使擔心我會有咩hard feeling，大家本身都係朋友，同埋都玩得，都唔介意大家訪問互提。」她亦提到：「知道大家都乖~唔好將件事發酵落去，黎緊collar有好多活動，大家可以期待下!!!」