《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈

30歲的周嘉洛憑《愛·回家之開心速遞》「金城安」而走紅，而且更成為歷屆最年輕的「最佳男配角」得主，極有觀眾緣的周嘉洛片約不斷，近期除了拍《愛·回家》外，還有參與《飛常日誌II》的演出。

周嘉洛向戴祖儀舉中指

日前戴祖儀（Joey）在IG貼一段短片，內容是分享一天工作日常，當日戴祖儀清晨5時半出門口到機場開工，拍攝完一場戲後要等足七小時後才拍另一個鏡頭，她索性駕車出市區的Studio休息，直到晚上7時終完成整日拍攝，殊不知同場的周嘉洛對住鏡頭不停喊「cut cut cut」兼舉起兩手向戴祖儀舉中指。

相關閱讀：《愛回家》最紅小生坐頭等艙遭偷拍大發雷霆？現場「衝突」影片流出 指罵拍片者崩潰怒吼：叫你唔好再影啊！

歌視兩棲的戴祖儀近年發展不俗

歌視兩棲的戴祖儀近年發展不俗，在今年台慶頒獎禮成功打入「飛躍進步女藝員」10強，日前戴祖儀在社交平台分享一天工作日常，正在拍攝《飛常日誌II》的她，大清早5時半已經出門口，6時15分已抵將軍澳電視城的化妝間，由於太過早，停車場、化妝間都是「人影唔多隻」，她押韻地說：「正所謂早起嘅祖儀有妝化，轉眼已經搞掂喇。」接着戴祖儀駕車直入機場拍外景，當時她精神抖擻說：「日日頭場身體好。」在機場逗留約一個半小時，9時半已經拍完第一場戲，要等足7小時後才拍另一個鏡頭，戴祖儀索性駕車出市區的Studio休息。

周嘉洛突然對住鏡頭舉中指

小休過後，戴祖儀再駕車返回機場，她先碰見同劇的洪永城，當時他已除掉皮鞋坐在運輸帶上蹺住手閉目養神，戴祖儀說：「呢幾年大家都攰喇！」直至晚上7時，戴祖儀終於完成整日拍攝，周嘉洛突然對住鏡頭不停喊「cut cut cut」，然後笑住兩手舉中指，搞到戴祖儀要用白雲emoji遮蓋，怒睥一眼後說：「而家同事真係百厭。」不過周嘉洛與戴祖儀只不過是開玩笑，早前試過上演一幕「被偷拍大發雷霆」戲碼，但原來只是一人分飾兩角，為滿足戲癮而創作的搞笑短片Ｍ。

相關閱讀：《愛回家》兩大台柱「大打出手」！女星後台掌摑後輩影片流出 鏡頭前友好濾鏡粉碎？