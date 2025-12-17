陳曉東奪《第四屆香港紫荊花國際電影節》最佳男主角 首度封帝感謝女兒客串令情感自然流露



《第四屆香港紫荊花國際電影節》今日公布得獎名單，陳曉東憑電影《騙我一輩子》（原名《平凡老爸》）榮獲「最佳男主角」大獎，他得知好消息後，在社交網開心發文：「睡醒居然拿了最佳男主角！」

陳曉東難忘吳孟達提醒

這次陳曉東更在電影首度攜女兒「朵朵」同台演戲，他透露原本只是應邀驚喜客串，演李導演(爸爸)的分身，出演女孩心目中完美爸爸形象，後來李導演在片場臨時調整，決定將爸爸角色交由他完整詮釋，他感謝李導演信任和賞識，這次挑戰過往較少嘗試的喜劇，完成對既有形象的突破，更憑片首度勇奪「最佳男主角」大獎，奠定影視生涯重要里程碑。陳曉東感謝影展單位與所有幕前幕後工作人員的努力與成全，特別是已故前輩吳孟達，他與吳孟達、李力持繼1998年賀歲電影《行運一條龍》後再度合作，直言曾獲達叔提醒：「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨」，令他獲益良多，成為難忘的演員箴言。

與胡杏兒首次合作即有默契

《騙》一大亮點是陳曉東女兒「朵朵」驚喜客串，兩父女首次合演，陳曉東飾演角色「駱陽」由浪子蛻變為真正能扛起家庭責任的爸爸，肩負照顧失明女兒的責任，朵朵飾演女兒「可可」，父女情感自然流露。陳曉東坦言特別感謝朵朵在拍攝期間的投入與體諒，讓他在角色詮釋上更貼近父親內心世界。

而陳曉東與電影女主角胡杏兒早在《1999年度香港小姐競選》準決賽外景拍攝時結緣，當時陳曉東以歌手身分參與港姐，廿幾年後二人首次合演電影，他表示一上場就很默契。最後陳曉東感性致謝家人和劇組，並恭喜所有中小成本得獎電影，他期盼華語電影能獲得更多影展平台的關注與宣傳，笑言希望未來有更多不同類型角色與作品持續與觀眾見面，也透露將推出新歌。