陳松伶開個唱通緝鄭伊健做嘉賓 老公做魔鬼教練上台想騷人魚線 張與辰臉部做手術不怕被指整容留疤

陳松伶近日推出新歌《松伶》，並於明年2月28日在伊館舉行演唱會，今日（17日）在尖沙咀舉行記者會宣布詳情。陳松伶對上一次在香港開演唱會已是2012年，今次再於香港開騷感到很開心，笑謂每次開騷的地點都很有意義，透露小時候是兒童合唱團，8歲時以合唱團成員身份於伊館為關正傑演唱會演出，稱當時開心到流口水。

松伶為演唱會內地香港兩邊走

她現時只開一場，問到可會加場，她即笑指要靠大家，嘉賓方面則保持神秘，到時會有驚喜，問到可會邀請曾合作過的鄭伊健？她說：「不知他有沒有空。（有通知他？）我現在通緝他先，好多合作過的人都已經粒粒巨星，不知他們有沒有時間。」陳松伶為演唱會積極操fit，稱多得魔鬼教練的老公時時鞭策她，指還要減多5公斤，現在以增肌為主，笑言看到很多人開騷都會騷背部的肌肉線條，問她可會騷身材？她即表示想騷人魚線，又說跳唱無問題，不要睇少她，更叫觀眾到時一起跳。講到老公到時是否都會來捧場？陳松伶指他不來會鬧他，現時老公在內地工作，自己為香港演唱會都會兩邊走，笑謂老公不是督促自己運動，戲言大家熱戀期已過，老公現在變成了魔鬼，但老公都會怕大家因此而吵架，會想方法氹她做運動。

張與辰成功減至70公斤

張與辰為陳松伶新歌作曲，又為她的演唱會做音樂總監，笑謂對她的劇集和歌曲都印象深刻，當知道可與她合作時，即自薦要為她寫歌，他笑說：「松松姐姐的故事很勵志，她是很努力的藝人，對自己要求高，人又好好，我們第一次見面就傾咗好耐閒計，反而公事只講了幾句，（到時做嘉賓？）未知，不過我是其中一個現場樂隊成員，都會在台上。」張與辰正準備自己的跨年演唱會，完成後就會專心做陳松伶演唱會，講到他工作不斷，他表示自己是工作狂，一無工開就會抽筋和食嘢，一食就會漲，戲言一定要工作，指現時是人生最瘦的時候，「比賽時是74公斤，做完《良辰吉日》後變了76公斤，有日發現跌咗嘢要執，竟然比個肚腩頂住執唔到，於是決心減肥，現在70公斤，腰圍都由34吋減到30。另外，張與辰兩邊臉都貼上透明膠布，他透露日前做了小手術有縫針，「因為塊面生了粒嘢，其實左臉一直都有但無理，但有日發現右臉突然都有生，還越變越大，所以就去看醫生事切了，再拎組織去化驗，未有結果，但醫生說不是脂肪，睇顏色也不像是壞事。（有告訴媽媽？）一做完手術就影了相比媽媽睇，她只是話『陰公，痛』，連叫我戒口都無，哈哈。（擔心臉上留疤嗎？）健康最重要，男仔疤都ok，可能因此有得做奸角。」又說不怕被指整容，笑謂如整到這樣都幾失敗。