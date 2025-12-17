Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo向《造星VI》師弟分享踩台心得 自爆曾被批欠魅力冇星味

影視圈
更新時間：16:45 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-17 HKT

ViuTV節目《全民造星VI》中晉身的參加者到達韓國進行集訓，以爭取冠軍為目標，接受頂級培訓和專業指導，邁向偶像之路。昨晚（16日）播出一集，14位參賽者到韓國娛樂公司了解最新的韓國娛樂產業之外，還認識了平均年齡只有17歲的韓國女團AtHeart，當中Jacky Fan、丘藍和Dave被選中要跟AtHeart學跳舞拍Reels，雖然3人跳舞不在行，總算努力完成任務。

眼神唔好私私縮縮

而之前被選中跟MIRROR成員Anson Lo一同參與MBC電視台節目《SHOW CHAMPION》的6位參賽者Bosco Kwan、Ian Hannz、三金、Dave、Larry和Gordon亦迎來錄影大日子，他們綵排時現小瑕疵，身為大師兄的Anson Lo看見大家一臉頹喪，於是打氣兼教路：「對追cam唔熟呢，以前前輩都係咁同我講，就話咁就唔好追喇，就直接望住前面喇，咁如果個cam take到你嗰一下呢？起碼你唔係隻眼喺度私私縮縮，又望左又望右。」順利完成錄影後，Anson Lo不單止親自炮製部隊鍋慰勞一眾師弟，也繼續分享心得，「記得《造星I》嘅時候，各大部門嘅製作團隊都成日講，話笑多啲啦！咁我哋一齊笑多啲啦，但係跟住就話你哋啲表情都係麻麻哋，唔得囉，似dancer囉！似dancer嘅意思唔係唔好呀，只係好似齋跳舞咁，但就冇嗰種舞台魅力同氣場。」

Anson Lo坦言出道頭幾年都是處於緊張狀態：「啱啱出道，所有嘢都好驚啦！自己好多嘢唔識，見住好多前輩，好驚呀！仲要諗緊跳唱究竟點樣令到自己似粒星？唔好淨係一個識跳舞嘅人咁簡單。我真心覺得自己唔夠好，好差！咁我就睇好多人嘅片囉，我覺得好有用嘅，就係唔好模仿人哋嘅台風，係要見到人哋同自己嘅分別，呢個就係我頭兩、三年每一日做緊嘅嘢。」

Anson Lo自言仍在學習怎樣做到收放自如，「唔係你畀到100%就等如你係一粒星，其實係你邊啲位畀多啲，但係又識得放鬆，畀人感覺你唔係下下去盡，你仲有好多空間可以去嘅，即係輕鬆游刃嗰種感覺。」

