Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望丨中年漢巴士站公然露械做出不雅動作 「貓仔」黎寬怡追訪勁搶fo：問得出嗰下勁

影視圈
更新時間：16:11 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-17 HKT

TVB節目《東張西望》昨晚（16日）播出的一集，內容主要是香港仔石排灣驚現下體裸男？攝製隊接到觀眾報料，指一名男子自9月起，常在夜間時分在漁光道巴士總站裸露下體兼自瀆，非常嘔心及恐怖！

「貓仔」黎寬怡到場採訪成為熱話

今次《東張》派出女主播「貓仔」黎寬怡到場採訪，見到「八戒男」現身巴士站後，「貓仔」黎寬怡上前追訪並說佢：「係咪有咩唔方便地方？或者係咪身體上有唔舒服呀？係咪痕呀？」結果迅即成為熱話。

相關閱讀：東張西望丨陳伯賣「垃圾死魚」毒害街坊結局神逆轉？街坊怒斥當面對質 背後真相竟與生命有關

香港仔石排灣驚現「八戒男」

在昨晚播出的《東張西望》稱香港仔石排灣驚現「八戒男」，有報料人指這「八戒男」在晚間出沒，在巴士站旁若無人地裸露下體，兼且不停掏出來做出不雅行為，實在令人無法接受。《東張》派出女主播「貓仔」黎寬怡到場採訪，對於被指當眾做出不雅動作，「八戒男」最初沉默未回應兼一度轉身迴避，接着「貓仔」黎寬怡追問：「係咪有咩唔方便地方？或者係咪身體上有唔舒服呀？係咪痕呀？定係有個心癮？」「八戒男」用手掩着半邊面說：「唔係呀？我唔回應，（點解要咁做？）我以後唔做喇，我心理變態囉，得未呀？（係咪咁做會開心啲？）你唔會曝光我嘅樣？我會改，搵醫生協助糾正我嘅心理。」

「八戒男」的不雅行為成熱討

片段曝光後，「八戒男」的不雅行為成熱討，有人說：「個回應睇到佢係正常人，連心理病都無，即係專登露械，報警啦，去坐半年啦！」、「本人曾遇過2個死變態，比起呢個人渣更加癲，但比本人鬧到飛起，嚇死佢哋不停講對唔住。坦白講，本人呢啲情況遇得多，根本未驚過，反而佢哋驚咗本人。試過有次有較剪喺身，成把較剪飛落對方到添。」、「一定會改，改去第二處玩。」亦有人讚「貓仔」黎寬怡的表現：「我即時笑到噴到成台都係飯！」、「佢問得出嗰下勁，結咗婚果然唔同啲！」、「睇到嗰度我又係笑到胃抽筋。」、「答佢『係」係』唔係會幫手、」、「要讚貓仔咁大膽！如果老羞成怒出手打佢就慘啦！」、「我噚日睇完笑到痴咗線！」

相關閱讀：東張西望丨港女望嫁得出不惜貼錢做擔保人 男友不舉成分手導火線 如今恐債務纏身

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
5小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
22小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
6小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
24分鐘前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
8小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
23小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT