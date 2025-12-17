東張西望丨中年漢巴士站公然露械做出不雅動作 「貓仔」黎寬怡追訪勁搶fo：問得出嗰下勁

TVB節目《東張西望》昨晚（16日）播出的一集，內容主要是香港仔石排灣驚現下體裸男？攝製隊接到觀眾報料，指一名男子自9月起，常在夜間時分在漁光道巴士總站裸露下體兼自瀆，非常嘔心及恐怖！

「貓仔」黎寬怡到場採訪成為熱話

今次《東張》派出女主播「貓仔」黎寬怡到場採訪，見到「八戒男」現身巴士站後，「貓仔」黎寬怡上前追訪並說佢：「係咪有咩唔方便地方？或者係咪身體上有唔舒服呀？係咪痕呀？」結果迅即成為熱話。

香港仔石排灣驚現「八戒男」

在昨晚播出的《東張西望》稱香港仔石排灣驚現「八戒男」，有報料人指這「八戒男」在晚間出沒，在巴士站旁若無人地裸露下體，兼且不停掏出來做出不雅行為，實在令人無法接受。《東張》派出女主播「貓仔」黎寬怡到場採訪，對於被指當眾做出不雅動作，「八戒男」最初沉默未回應兼一度轉身迴避，接着「貓仔」黎寬怡追問：「係咪有咩唔方便地方？或者係咪身體上有唔舒服呀？係咪痕呀？定係有個心癮？」「八戒男」用手掩着半邊面說：「唔係呀？我唔回應，（點解要咁做？）我以後唔做喇，我心理變態囉，得未呀？（係咪咁做會開心啲？）你唔會曝光我嘅樣？我會改，搵醫生協助糾正我嘅心理。」

「八戒男」的不雅行為成熱討

片段曝光後，「八戒男」的不雅行為成熱討，有人說：「個回應睇到佢係正常人，連心理病都無，即係專登露械，報警啦，去坐半年啦！」、「本人曾遇過2個死變態，比起呢個人渣更加癲，但比本人鬧到飛起，嚇死佢哋不停講對唔住。坦白講，本人呢啲情況遇得多，根本未驚過，反而佢哋驚咗本人。試過有次有較剪喺身，成把較剪飛落對方到添。」、「一定會改，改去第二處玩。」亦有人讚「貓仔」黎寬怡的表現：「我即時笑到噴到成台都係飯！」、「佢問得出嗰下勁，結咗婚果然唔同啲！」、「睇到嗰度我又係笑到胃抽筋。」、「答佢『係」係』唔係會幫手、」、「要讚貓仔咁大膽！如果老羞成怒出手打佢就慘啦！」、「我噚日睇完笑到痴咗線！」

