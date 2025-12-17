奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強

「第98屆奧斯卡頒獎禮」將於1月22日公布提名名單，典禮則於3月15日舉行，今日大會公開部分獎項，包括最佳國際電影、原創歌曲、原創音樂、視覺效果、音響、化妝與髮型、動畫短片、紀錄短片等的初選名單。

《純屬伊朗意外》與《左撇子女孩》有望爭獎

《魔法壞女巫：第二章》在最佳化妝與髮型、攝影、選角、原創歌曲、音響、視覺效果都入圍初選名單。最佳國際電影方面，日本片《國寶》、韓片《選擇有罪》、台灣片《左撇子女孩》，今屆康城影展評審審大團的挪威片《Sentimental Value》、康城金棕櫚得主的伊朗及法國片《純屬伊朗意外》都躋身最後15強，代表香港出戰的《破·地獄》確定出局。《國寶》亦入圍最佳化妝與髮型最後10強；美韓大熱動畫《Kpop獵魔女團》中的主題曲《Golden》都入選最佳原創歌曲的初選名單。