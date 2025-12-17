Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強

影視圈
更新時間：14:15 2025-12-17 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-17 HKT

「第98屆奧斯卡頒獎禮」將於1月22日公布提名名單，典禮則於3月15日舉行，今日大會公開部分獎項，包括最佳國際電影、原創歌曲、原創音樂、視覺效果、音響、化妝與髮型、動畫短片、紀錄短片等的初選名單。

《純屬伊朗意外》與《左撇子女孩》有望爭獎

《魔法壞女巫：第二章》在最佳化妝與髮型、攝影、選角、原創歌曲、音響、視覺效果都入圍初選名單。最佳國際電影方面，日本片《國寶》、韓片《選擇有罪》、台灣片《左撇子女孩》，今屆康城影展評審審大團的挪威片《Sentimental Value》、康城金棕櫚得主的伊朗及法國片《純屬伊朗意外》都躋身最後15強，代表香港出戰的《破·地獄》確定出局。《國寶》亦入圍最佳化妝與髮型最後10強；美韓大熱動畫《Kpop獵魔女團》中的主題曲《Golden》都入選最佳原創歌曲的初選名單。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
20小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
3小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
7小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
4小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
19小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
18小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
22小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
9小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT