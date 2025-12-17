移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事

61歲影后張曼玉（Maggie）近年過着半退休的生活，鮮有現身於人前，直到今年張曼玉再度回歸大眾視野，正式入駐小紅書分享生活上的軼事，魅力非凡的張曼玉吸粉力驚人！

張曼玉狀態令人意想不到

曾在英國定居的張曼玉近期回流返港，早前出動到西貢行山，期間途經沙灘，張曼玉在小紅書出PO稱：「下山後可以在海灘休息一會兒， 享受一下海浪的聲音，再坐船回西貢碼頭，上岸後，就馬上去買了一些 菠蘿包和葡撻獎勵自己一番。」日前張曼玉大晒貼地生活，狀態更加令人意想不到，竟撞樣鄭裕玲？

張曼玉近年生活過得相當平淡

張曼玉近年生活過得相當平淡，脫離繁華俗世享受大自然的貼地生活，返港過聖誕的張曼玉，日前出動為聖誕做好準備。張曼玉在小紅書上載在香港行街Shopping買聖誕禮物片段，滿載而歸的張曼玉留言：「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。除了有藉口狂吃幾頓大餐，也特別喜歡裝飾聖誕樹，掛上很多可愛的飾物，和用閃閃的彩燈包圍著它。過程中，聽著聖誕歌，感覺很浪漫呢」。

張曼玉聖誕習慣在樹下放滿禮物

張曼玉表示每年習慣會在樹下，放滿送給朋友和家人的禮物，吃完聖誕大餐就會一起拆禮物，很幸福也很溫馨。除了買禮物外，張曼玉還買了一卷卷的花紙，回到家後就會親自包裝：「雖然每年都會做同樣的動作，不過每次都覺得很快樂！」她還鼓勵粉絲跟她一起做一些讓心愛的人開心的事：「趁着這個喜慶的日子， 我們一起來做一些， 讓心愛的人開心的事吧！」

