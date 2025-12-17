「況天佑」尹天照顏值持續貶值？「暴脹走樣」告別V面 網民忍痛留言：冷飯不要整天炒

亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》近日再度成為網上熱話，因劇集被原創作人兼萬綺雯老公陳十三在2022年翻拍劇集，他同時擔任監製、編劇及導演，今次找來吳千語飾演的「馬小玲」，「況天佑」一角則由黃宗澤擔任，可惜吳千語的演出令人大失所望，除了長腿不及1萬綺雯吸引外，連演技被圍攻，不少人大呻「伏味濃」，甚至揶揄為「我和殭屍有個誤會」。

當年在亞視版飾演「況天佑」的尹天照，他目前近況同樣備受關注，拍畢《我和殭屍有個約會III之永恆國度》後就未有再拍劇，近年轉戰內地發展，鮮有在香港幕前亮相。日前尹天照再度現身小紅書，與網 紅齊齊探店，可惜有網民發現他的外貌持續式下跌，有人忍不住說：「歲月催人老，面相還好，但脖子。」

黃宗澤與尹天照相比欠缺滄桑味

今次兩代「馬小玲」同劇演出，未有碰頭機會，因為萬綺雯飾演的「馬丹娜」全劇現身只有不足20秒，還僅有眼部大特寫畫面，有人高呼：「還我萬綺雯42吋長腿！」「馬小玲都唔用萬綺雯已經死得」、「摧毀經典」、「未睇既就唔好浪費時間」、「近呢幾年嘅爛片之首」、「爛到咁呢我又好奇想睇下到底可以有幾爛」、「還我萬綺雯」、「冇萬綺雯睇嚟做咩」、「我的童年毀了」、「冇腳嘅馬小玲仲算唔算係馬小玲？」而黃宗澤演出雖然未有成為熱話，可惜難免被人將他與尹天照版比較，相比之下，黃宗澤欠缺滄桑味。

尹天照下巴鬆弛滲出濃濃「大叔感」

事有湊巧，尹天照近日再現人前，與網紅到內地一間食肆探店並標明：「【僵約】有些經典是無法超越的。」片中有見，尹天照的身形仍舊與當年飾演「況天佑」時的狀態判若兩人，臉頰「脹爆」下巴相當鬆弛，滲出濃濃的「大叔感」，尹天照盡顯不拘小節的真性情。全程急不及待地大快朵頤，無視旁人地吃得非常過癮。不少人留言：「回不到從前了。我們的回憶裡是記憶的况天佑。不是現在的天照哥。現在去拍也太勉强了。這樣飲飲食食幾好。」、「不如你們搞個我和僵屍有個飯局吧！」、「肥咗好多！」、「算啦，都老了，冷飯不要整天炒。」

