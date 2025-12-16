Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪嘉豪攜99位同學挑戰「百腳傳球」 以自身經驗分享渡過「空白期」妙招

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-16 HKT


為配合《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題「難先要你做」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，日前就有叱咤903的Woody聯同歌手洪嘉豪，走訪林大輝中學進行校園巡演第三站，重頭戲是洪嘉豪領軍「百人挑戰」之「百腳傳球」，他與99位學生在草地球場上，合共100人挑戰來回傳接足球，並由洪嘉豪負責射門。過程中，99位學生分成左右兩列，洪嘉豪從中間展開傳球，眾人默契十足，全神貫注地配合傳球。當洪嘉豪射入終極一球，全場爆發出熱烈掌聲與歡呼聲，盡顯團隊合作與堅持不懈的精神。洪嘉豪笑指終於明白今年叱咤主題「難先要你做」的真正意思︰「最『難』係要記住傳波傳到邊個同學仔，有啲同學仲要整蠱我，做假動作扮傳波，扮交又唔交！」

洪嘉豪幻想上台減緊張

至於在「難題諮詢室」環節，同學們向洪嘉豪親自發問難題，其中一題問及洪嘉豪如何渡過「空白期」，他坦言︰「緊係練吓歌、寫吓歌，增值吓自己，我係樂壇上將勤補拙嘅歌手。其餘時間我主要會畀自己放鬆，例如去打機、踢波等，唔做同事業有關嘅事。」隨後，洪嘉豪亦向在場逾200位學生獻唱歌曲《下世愛你》，學生們高舉應援大字報，場面熱烈。洪嘉豪深深感受到同學們的熱情︰「呢度嘅同學仔係我去咁多學校活動入面最熱情。因為我喺學校門口落車，都未行到入去學校，已經聽到好瘋狂嘅尖叫聲。」他亦分享其歌手路上遇到的挑戰，勉勵同學如何調整心態面對難關︰「我係超級理性嘅天蠍座，所以面對覺得『難』嘅事，我會追溯原因。你要問自己考試壓力係來自咩?可能係升學、屋企人嘅期望、同學之間嘅比較、對前路迷惘等，當你搵到答案嘅時候就可以減輕壓力喇！」他又以自身經驗為例續說︰「其實我面對大型表演仍然會好緊張。例如年頭叱咤頒獎禮係冇綵排，而且全香港人喺電視機前面睇住。我嘅做法係喺腦海預演一次上台嘅情景，幻想觀眾反應，令自已有心理準備，同樣做法都可以應用喺令你覺得緊張嘅場景。」

