全民造星VI｜Anson Lo攜6名參賽者錄影MBC電視台節目 丘藍與Ian Hannz超班被讚

《全民造星VI》中，成功晉身15強的參加者被將到韓國進行集訓，以爭取冠軍為目標，接受專業培訓和指導，但當中Jay Lam以私人理由而決定退賽。在出發前，韓國學校的導師根據眾人在之前比賽的表現，以具備出道條件的韓國練習生為標準，挑選當中的6位參賽者，參與錄影MBC電視台節目《SHOW CHAMPION》，屆時6位參賽者會跟Anson Lo@MIRROR一同演出歌曲《Money》；而成功得到一席位的分別是：92號 Bosco Kwan、43號 Ian Hannz、31號 三金、19號 Dave、49號 Larry以及6號 Gordon。

賭上性命練舞

14位參賽者在韓國集訓之餘，還會有多輪評級表演，包括：個人初次評級、弘大BUSKING以及男團跳唱COVER。3次表演都會由韓國3位導師為14強進行個人排名，每次評級第一名會有1分，第二名會有2分，如此類推。換言之累積分數愈高，被淘汰機會亦愈高。而經歷一個月訓練後，將會有一場最終評級表演，會由3位專業評審進行排名，4次評級之後，將會合計3位導師以及3位專業評審的排名，個人排名最低的4位參賽者會被淘汰，得出最後10強。而3位導師包括：有多年K-Pop培訓經驗，曾擔任SM Entertainment聲樂指導的學院院長李美英、曾為SM、YG、JYP等韓國公司練習生進行培訓和心態管理的學院室長李智秀，以及有多年訓練練習生和表演教學經驗的香港人Joyce。

而今集14位參賽者會進行第一次個人評級，12號 小雞、49號 Larry 、73號 Yip、5號 Kirs同樣被評唱歌仍需努力。而93號 Andy和41號 Jacky Fan則被指唱歌時視線沒有對向觀眾，傳達力和互動性不足。跳舞方面，52號 DaiMa就被批評基本功比較差，拍子度不太準。63號 Teller更被李美英院長反問一句：「你不懂跳舞嗎？」不滿和嚴厲地對Teller說：「賭上性命，賭上Teller這個名字，不是盡量練5小時，而是對自己說︰我會每日4小時或5小時努力練！」

丘藍、Ian Hannz與Bosco Kwan被讚

而當中得到正面評價的參賽者34號 丘藍，就被李智秀室長稱讚其歌聲是自己現時為止聽過最好聽。43號 Ian Hannz的表演不單止被院長讚賞做得很好，室長更加表示其演出是首個自己認為有K-Pop偶像魅力的舞台。而92號 Bosco Kwan的外形和跳舞水準就被室長評為跟韓國練習生相近，院長著Bosco每日要練習3小時。至於19號Dave則被院長指其唱歌的基本功要更紥實一點。而唯一得不到任何評價的是表演參賽歌曲《5ver》的6號Gordon，Joyce直言：「我哋就唔prefer你跳返一樣嘅嘢，因為咁樣嘅話我哋覺得冇feedback嘅意義。」