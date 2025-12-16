黃翠如育兒日常曝光 當媽媽「人肉攀爬架」 蕭正楠以家庭為重心佛系看待視帝提名

蕭正楠與黃翠如今日出席慈善活動，與學生一起體驗「蒙眼午餐」，並親手協助學生進食。兩人分享護眼心得時透露，他們均有眼部問題並曾接受激光矯視手術。黃翠因一眼近視、一眼正常形成「懶惰眼」，需進行激光治療；蕭正楠則因眼球有疤痕而接受手術。他笑指當日兩人一起去，做完後因視力未回復，故互相攙扶去搭車，翠如說：「四隻眼得一隻眼睇到嘢，係好矇嘅環境下去搵車，所以眼睛健康係好緊要。」

因此，他們非常關注兒子「哈哈」的視力發展，現時不同階段也會為兒子哈哈檢查視力，平常亦要留意兒子視力問題，但她謂兒子現時看到玩樂墊上有些細粒的物品，會執起然後放進口，故一定要在他看到前先執起，所以視力要好過兒子之餘，速度也要快過他。翠如表到湊小朋友不辛苦，是一起成長和學習，又指蕭正楠平時很喜歡在家中唱歌，兒子也會跟着哼，她指兒子生氣時會說「奀咕」，不開心時叫「媽媽」，開心時則喊「爸爸」，更會在她身上爬來爬去，翠如說：「我抱佢嘅時候佢奀咕，咁我就唔抱，（呷醋？）有啲時候，例如換片嘅時候佢嗌爸爸，咁我即刻話你（蕭正楠）嚟啦。」她又透露兒子很喜歡不穿衣服，當換片的時候就會爬走，所以現時換片需要10至15分鐘時間，更指兒子會當她是踏腳石和傢俬，在她身上爬，蕭正楠也笑稱現在越來越難抱住活潑的兒子。

談到教育理念，翠如當過連詩雅和梁諾妍講完有關升學方面的情況後，由本來完全沒有壓力變成有點緊張，他們表示會順應孩子的特質選擇學校，首要目標是讓兒子「在快樂中學習愛與被愛」，認為品德培養比學業成績更重要。

黃翠如陪蕭哈哈玩水。

蕭正楠盡顯父愛。

黃翠如錫到燶蕭哈哈。

蕭正楠、黃翠如、蕭哈哈幸福一家。

馬國明心情與狀態尚可

提到夫妻倆早前曾到內地拍攝旅遊節目，蕭正楠坦言這是兒子出生九個月後，兩人首次重拾戀愛感覺，十分回味單獨相處的時光。目前他們以家庭為重心，有工作時認真完成，無工作則全心陪伴孩子。被問到是否為「奶粉錢」憂心，蕭正楠表示除演戲外亦重回歌唱本行，近期已在廣州、佛山等地演出，稍後也將會去佛山跟馬國明等人去唱歌，並計劃明年推出新歌。對於《星島頭條》獨家直擊馬國明為父親奔喪，蕭正楠表示已聯絡對方，認為馬國明心情與狀態尚可。