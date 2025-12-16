Now United首踏沙田馬場表演 郭富城親臨見證為成員打氣 曾嘉瑩感激Aaron用心提點

香港賽馬會「浪琴香港國際賽事」日前假沙田馬場圓滿舉行。為隆重其事，大會邀請了國際流行音樂組合Now United作為壓軸表演嘉賓。自香港賽馬會「星動發展計劃」啟動以來，一直對Now United予以大力支持的「星動策展大使」郭富城，更特地到場為一眾成員打氣，見證他們首次踏上沙田馬場馬匹亮相圈的表演時刻。

郭富城鼓勵成員努力多加練習

與Now United成員亦師亦友的郭富城，繼十月於錄音室與成員會面、分享唱跳心得後，前日再次與成員重聚，並作熱切交流。Aaron鼓勵成員說：「之前也有看過你們演出，感受到你們的能量及潛質，相信你們只要努力多加練習，每個細節也用心演繹，一定會獲得成功！」他繼續說：「作為表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要氣餒，要吸收不同演繹方式，注意每次演出的好與壞，繼續努力加油。」成員曾嘉瑩（Ariel）亦表示，自己今年在Now United的演出中獲得不少寶貴經驗，也開心可以作不同形式的表演，特別感激Aaron 每次的用心提點。她並代表團隊送上兩隻「Now United 坐姿小馬毛公仔」予Aaron留念，感謝他一直以來在舞蹈上及歌曲《Giddy Up》的無私指導。



Now United與舞蹈挑戰優勝者見面

Now United完成世界巡演後，即投入為日前首次在沙田馬場的表演作準備。作為今年在港的壓軸表演，Now United以型格造型登場，演繹多首人氣作品，包括《One Love》、《Now or Never》、《Parana》，及以香港旅程與馬匹為創作靈感的歌曲《Giddy Up》，全場勁歌熱舞，以音樂連結人心。



Now United成員早前為宣傳他們的新歌《Giddy Up》而展開的舞蹈挑戰 #GiddyUpDanceChallenge已圓滿結束，六位舞技出眾的幸運優勝者脫穎而出，分別來自本地、巴西及韓國，他們更獲邀親臨沙田馬場欣賞Now United成員現場演繹《Giddy Up》，成員們更與優勝者見面，大談創作舞蹈挑戰背後的故事及靈感。