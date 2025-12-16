尋秦記｜古天樂林峯合唱新版《天命最高》 成功爭取保留馬叫聲 海報曝光廖啟智展招牌笑容

由古天樂任總監製兼主演，林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影版《尋秦記》，將於12月31日上映。在日前預告及終極海報發布後，今日再度公開兩大重磅內容，包括2025版電影主題曲《天命最高》MV及全陣容海報。

「天命最高」是使命

古天樂當年主唱的《尋秦記》劇集主題曲《天命最高》陪伴無數觀眾成長，是次新版《天命最高》邀請了古天樂與林峯首次合唱，錄音時默契十足，呈現出與舊版截然不同的張力。全新編曲亦具電影感，氣勢升級，將項少龍與趙盤跨越時空的師徒情仇推向另一個層次。談到今次錄製新版《天命最高》，古天樂表示與當年獨唱原版的感覺大為不同，林峯則明言上次在紅館演唱會上合唱此歌作好熱身，他說︰「今次當然再認真啲，有重新編曲，同老闆合唱嘅warm up，希望繼續有屬於我哋嘅歌，最好跳埋舞！」

至於《天命最高》對他們的意義，古天樂明言，得知不少觀眾表示一聽到前奏就會「起雞皮」，「『天命最高』呢四個字都係一個使命，雖然話呢個世界冇最高，我哋盡力去做啦，等於我哋拍《尋秦記》咁，過程裏面經歷好多困難，最後都一一克服。」林峯特別提到，望新版能保留原版開頭的馬叫聲，「呢一下馬叫聲係集體回憶嚟！」古天樂隨即回應：「加番畀你！」新版《天命最高》確實保留了這一聲馬叫向原版致敬。

陣容鼎盛有廖啟智白百何

此外，今日公開的MV中，多位重要角色隨着古天樂和林峯歌聲推進下逐一亮相，除了原班人馬的項少龍（古天樂飾）、秦王趙盤（林峯飾）、烏廷芳（宣萱飾）、琴清（郭羡妮飾）、善柔（滕麗名飾）、滕翼（黃文標飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉飾）及李斯（陳國邦飾），以及在預告中率先亮相的項寶兒（朱鑑然飾）外，MV亦首次揭示多位新角色，包括Galie（白百何飾）、Ken（苗僑偉飾）、石頭（張繼聰飾）、Max（吳樾飾）、Phil（洪天明飾）、Dan（Chris Collins飾）、聞桑（廖子妤飾）、萬良（蔡一智飾）、Tim（徐偉棟飾）、武樹（洪天照飾），以及「肥腸」徐浩昌和伍詠詩等。各組人物在片段中交錯出現。

而配合MV曝光的全陣容海報，以黑白強烈對比為主調，背景的巨型山河圖象徵跨越兩千多年的終極宿命。中心視覺由飾演項少龍的古天樂，與飾演秦王的林峯並列而立，突顯兩人之間的核心矛盾；海報下方橫向展示多位演員，古今人物同時並列，亦特別收錄飾演「烏博士」的已故演員廖啟智（智叔），向其在劇集版與電影中的貢獻致以敬意。