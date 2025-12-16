Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷Jer完騷空虛感max 心滿意足觀眾睇得投入 粉絲集氣盼開part 2

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-16 HKT

MIRROR成員柳應廷（Jer）早前假亞博舉行一連兩場演唱會「The Shape of Breathing Live 2025」，為了呈現寫了7年的音樂劇本，Jer於舞台設計及歌單上都花了不少心思。休息兩星期後，Jer 昨日(15日) 在社交平台分享感受，他坦言「空虛感 max」。

Jer慨嘆時間過得快

Jer的演唱會圓滿結束，他表示今次這個騷比起想像中的餘韻大好多，「今次呢個show比起我想像中嘅餘韻大好多好多， 每一日睇番大家tag我嘅相，都會重新睇個show一次（因為好似話冇 DVD），所以呢度post多d相比大家睇 。」他續指：「出道到宜家，準備左7年嘅show，真係眨一下眼就完左，空虛感 max」。 

Jer唔知下次幾時再開solo

Jer又感慨謂：「人生實在太無常，唔知幾時會失去，所以我係台上講嘅野都係真的~ 上次 solo show 係2年前下次唱solo真係唔知幾時了。不過，今次係呢個時候開到show，比到力量大家非常開心，見到大家ending時候，笑住咁望我，就知道大家好投入心滿意足了。」最後，他坦言非常想念大家、想念舞台和這個寫了很久的劇本，並謂：「唔知呢個劇本有冇機會表演耐d 。」不少粉絲都留言集氣盼能再開part 2。

