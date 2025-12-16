何超蓮婚變風波後公開放閃 製造驚喜為竇驍慶祝37歲生日

何超蓮與内地男星老公竇驍早前因影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）爆料，「向太曝富家女和男演員鬧離婚」，引起大批網民揣測，何超蓮與竇驍當時更連日登多日微博熱搜，最終要為傳聞開腔澄清婚變。已有一段時間沒有公開合照的何超蓮與竇驍，自婚變風波後，曾被見到去澳洲度假，昨日（15日）是竇驍37歲生日，夫妻同框合照再度在網上曝光。

何超蓮竇驍合照因好友外流

竇驍昨日獲好友慶祝37歲生日，照片被內地演員湯暢公開，見到何超蓮在派對上，打綠色青蛙玩偶裝打扮出現，為老公竇驍製造驚喜，二人甜蜜相擁吹蠟燭，又不時親密耳語，而竇驍笑容燦爛，可見感情未受婚變傳聞有所影響。

相關閱讀：何超蓮罕晒內衣美照騷豪門氣質 喱士花邊難掩豐滿上圍 賭王「最美千金」名不虛傳

何超蓮與竇驍傳出婚變風波，因向太在10月時拍片爆料，微博之後出現「向太曝富家女和男演員鬧離婚」登上熱搜，向太提及某位富家女下嫁男演員後，女家在金錢上不給予支持，又指二人「在鬧離婚」，更指男演員為錢而娶富家女，可惜女家在金錢上不給任何支持，男演員在婚禮豪擲8位數未回血。向太認為二人並非門當戶對，雙方的家庭背景差異大，因而有解決不了的問題。何超蓮與竇驍最終要在微博發帖文，為婚變傳聞回應。

何超蓮竇驍外遊被巧遇

何超蓮與竇驍自2023年在峇里島舉行婚禮後，一直聚少離多，曾傳出何超蓮幾個月沒見過老公，要靠視像維繫感情。打破婚變傳聞後，竇驍就戴住婚戒現身剪綵，又與何超蓮到澳洲玩，日前又有網民在小紅書出PO，透露在京都遇上何超蓮與竇驍，二人在網民隔籬枱，用膳期間以英語傾偈，似「故意說英文就是不想讓人聽」，最後由竇驍埋單。

相關閱讀：何超蓮竇驍傳婚變登熱搜首發文回應 男方因一點向公眾道歉