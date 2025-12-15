萬千星輝頒獎典禮2025丨王敏奕入圍「最佳女配角」10強叫齊家人拉票 丁子朗有信心奪「男配」 郭柏妍留一票給自己

王敏奕與郭柏妍齊入圍「最佳女配角」10強，丁子朗則憑《俠醫》入圍「最佳男配角」10強，3人齊齊受訪，王敏奕笑指上台拉票便緊張，能夠進入10強很開心，希望觀眾都可以支持心水的演員，笑言今屆競爭激烈，她會叫齊家人們為她拉票，信心會有但相信很困難，因對手包括高海寧、龔慈恩和賴慰玲等。

丁子朗或會曬Body拉票

郭柏妍笑言緊張，但都會留一票給自己，然後投一票給王敏奕，因《新聞女王》中最喜歡劉艷，兩集都做得很好，之前也曾與她合作《旁觀者》。而丁子朗則對自己有信心，感覺到網民對他改觀，但對手中有姜大衛，談到劇中曬Body吸引觀眾，問會否曬Body拉票？他笑言可能會，也會與《俠醫》團隊一起拉票。