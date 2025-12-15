Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨王敏奕入圍「最佳女配角」10強叫齊家人拉票 丁子朗有信心奪「男配」 郭柏妍留一票給自己

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-15 HKT

王敏奕與郭柏妍齊入圍「最佳女配角」10強，丁子朗則憑《俠醫》入圍「最佳男配角」10強，3人齊齊受訪，王敏奕笑指上台拉票便緊張，能夠進入10強很開心，希望觀眾都可以支持心水的演員，笑言今屆競爭激烈，她會叫齊家人們為她拉票，信心會有但相信很困難，因對手包括高海寧、龔慈恩和賴慰玲等。

丁子朗或會曬Body拉票

郭柏妍笑言緊張，但都會留一票給自己，然後投一票給王敏奕，因《新聞女王》中最喜歡劉艷，兩集都做得很好，之前也曾與她合作《旁觀者》。而丁子朗則對自己有信心，感覺到網民對他改觀，但對手中有姜大衛，談到劇中曬Body吸引觀眾，問會否曬Body拉票？他笑言可能會，也會與《俠醫》團隊一起拉票。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
9小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
14小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
4小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
01:58
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
15小時前
中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持
中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持
影視圈
5小時前