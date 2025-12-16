Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB前高層結婚周年勁慳家 留守家中瘋狂做一事 買被鋪當禮物：慶祝條鐵

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-16 HKT

現年42歲組合農夫成員C君（鄭詩君）2019年與拍拖4年多、有「港台之花」之稱的DJ黃天頤拉埋天窗，過往兩人有時間會去旅行慶祝結婚周年，而今年卻選擇在家執屋平靜地度過。

C君貓尿嘅墊做周年禮物

今年是C君與太太黃天頤結婚6周年，黃天頤在其Facebook分享兩人的合照，並發文寫道︰「1213結婚周年紀念，慶祝活動橫跨兩日，就係小裝修完搬番啲嘢返屋企，兩日由朝到晚無停止過執野，除咗夜晚去食個快飯+買新被鋪，同喺扶手電梯影呢張相紀念，真係慶祝條鐵，岩（啱）晒鐵婚。鐵婚快樂 @ckwan_fama ! 周年禮物係換咗張俾貓屙過尿嘅被鋪，嗰隻貓唔喺自己屋企住嘅時候一個月都冇上張床屙過尿，希望佢唔好一番自己屋企就嚟料 #鐵婚」不少好友亦留言向兩人送上祝福，祝二人結婚周年快樂，永遠恩愛甜蜜。

C君與黃天頤正式簽紙，成為夫婦。

儀式完成後，新娘黃天頤拋花球。

C君呼籲生育前要做檢查

C君自細患有重型地中海貧血症，要終生定期到醫院輸血。2017年12月，C君接受訪問時憶述童年悲慘故事，父母在他4、5歲時離異，自己就遺傳了父母的地中海貧血，需每個月都到醫院輸血續命，補充身體的紅血球。幸得父親和繼母悉心照顧，之後父親也離世，就只剩下他和繼母相依為命。雖說C君遺傳了地中海貧血，但他表示已經不再恨她。經歷過這種充滿波折的童年，C君不但沒有放棄自己，反而將正能量化做動力，為大家帶來歡樂。C君曾向大家呼籲，無論有否這個病，生育前都應去做身體檢查。

