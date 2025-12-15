內幕丨方中信與麥兆輝合作無間100%信任 爆任達華拍吊頸戲暈低兩秒

由麥兆輝執導兼編劇的英皇電影《內幕》，故事以調查慈善基金的洗黑錢黑幕，揭發出一連串驚人的罪行為題。電影除了有影帝級人馬郭富城、任達華、吳鎮宇主演外，有份炮製《竊聽風雲》電影系列的麥兆輝，亦找來愛將方中信演出，飾演慈善基金主席的反派角色。文：鄺芷瑩 圖：譚志光

與麥兆輝合作無間的方中信，笑指每次跟對方合作也會有驚喜，好似《竊聽風雲3》的長髮造型，更笑謂真的無得輸，令人留下印象。他說：「今次麥兆輝搵我演反派，我第一時間話拍，唔使問㗎啦！我絕對相信他對角色的構思同手法，因為大家合作咁多年，完全係信任佢。」戲中的郭富城和吳鎮宇較多動作戲，當笑問方中信可會嫌自己少動作戲？他笑說：「我已經拎咗樂悠咭啦！但又無去申請唔好多動作戲，導演都係要睇成部戲改變點去行先擺入動作戲。」

任達華親身上陣

任達華在戲中演吊頸自殺戲一幕，本有安排替身，但為求真實感親身上陣。麥兆輝坦言拍攝這些戲份會好小心，因為演員的安全好重要，如果演員親身上陣的話不可能出錯，麥兆輝憶述指當年為電影《算死草》擔任副導演，葛民輝演絞刑戲份，只拍攝半身，當時他站在蘋果箱上面而頸上繩好短。他說：「演員會覺得要迫真啲！好多時阿葛用力壓落去，導演話做得好，我第一時間跑去攬實他對腳，我知他一定太用力壓住大動脈，突然間缺氧暈咗！發生過呢啲事就會好警覺性，今次華哥為迫真，又係用力壓落去，我同武師已經夾好一叫cut機，大家即刻攬住華哥，剩係拍呢個鏡頭，佢暈咗兩秒。」

麥兆輝坦言很多時會揀選曾合作的演員，因為知道他們的包容性幾大，若然未合作過，就會洽談去互相了解一下。他說：「我會同佢哋見面傾計，會感覺到佢願唔願意畀你知佢係乜人，如果佢同導演傾計都閂埋個面具去扮演另一人，係演唔到戲。我第一次識方中信係廿幾年前一齊去泰國拍戲，估唔到佢係鍾意煮飯嘅人，原來呢個人係立體又好有魅力。」



