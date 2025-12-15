萬千星輝頒獎典禮2025丨何沛珈強勢入圍「飛躍進步女藝員」「最佳女主持」十強 關嘉敏、陳楨怡鬥進步

《萬千星輝頒獎典禮2025》今天（15日）宣布各獎項十強名單，何沛珈、關嘉敏、陳楨怡一同入圍「飛躍進步女藝員」十強，何沛珈更打入「最佳女主持」十強，她表示今年自己有10個節目播出，已是很好的成績表，主持節目之外，亦有參演劇集，開始找到對劇集和主持的方向，對獎項有信心。

關嘉敏叫細John 投票

關嘉敏去年入圍《飛躍進步女藝員》五強，希望今年可突破成績獲獎，亦對自己有信心。陳楨怡表示憑《巨塔之后》的角色獲提名飛躍獎已足夠。問會否覺得關嘉敏憑《女神配對計劃》的呼聲較高？關嘉敏叫陳楨怡參加《女神配對計劃2》，陳楨怡即說沒這樣說過。問到「女神」是最大對手？何沛珈指女神有GM曾展望和葉蒨文等強大後盾，關嘉敏直言向在《女神配對計劃》所有沒結果的配偶拉票，包括細John（姜卓文）要投她一票。



