Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨何沛珈強勢入圍「飛躍進步女藝員」「最佳女主持」十強 關嘉敏、陳楨怡鬥進步

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-15 HKT

《萬千星輝頒獎典禮2025》今天（15日）宣布各獎項十強名單，何沛珈、關嘉敏、陳楨怡一同入圍「飛躍進步女藝員」十強，何沛珈更打入「最佳女主持」十強，她表示今年自己有10個節目播出，已是很好的成績表，主持節目之外，亦有參演劇集，開始找到對劇集和主持的方向，對獎項有信心。

關嘉敏叫細John 投票

關嘉敏去年入圍《飛躍進步女藝員》五強，希望今年可突破成績獲獎，亦對自己有信心。陳楨怡表示憑《巨塔之后》的角色獲提名飛躍獎已足夠。問會否覺得關嘉敏憑《女神配對計劃》的呼聲較高？關嘉敏叫陳楨怡參加《女神配對計劃2》，陳楨怡即說沒這樣說過。問到「女神」是最大對手？何沛珈指女神有GM曾展望和葉蒨文等強大後盾，關嘉敏直言向在《女神配對計劃》所有沒結果的配偶拉票，包括細John（姜卓文）要投她一票。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
8小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
13小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
2小時前
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
14小時前
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
10小時前
44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭
44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭
影視圈
4小時前