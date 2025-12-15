Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HKT48活動旁發生持刀襲擊案件 工作人員與觀眾受傷 30歲嫌犯落網

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-15 HKT

日本福岡市中央區的商業場所「BOSS E・ZO FUKUOKA」昨日下午約5時發生持刀傷人事件。一名44歲、協助女團HKT48活動的男性工作人員胸口遭刺傷；另一名27歲、正要前往附近福岡巨蛋觀賞男團Hey! Say! JUMP演唱會的女性觀眾背部中刀。兩人均已送醫，所幸無生命危險。

事發時，兩團活動分別在附近舉行，現場聚集大量粉絲，情況一度混亂。由於嫌犯在逃，警方如臨大敵高度警戒，封鎖現場並展開搜捕。福岡縣警今日證實，已逮捕一名30歲、無業的嫌疑犯山口直也，並依殺人未遂罪嫌進行調查。

受事件影響，原定晚間6時於同一設施內舉行的HKT48第19張單曲《半袖天使》發售紀念線上握手會，已緊急宣布中止。HKT48官方聲明指出，將與場館方商討強化警備措施，以確保成員與工作人員安全，並對所有傷者表達深切慰問，衷心祈願其早日康復。
 

