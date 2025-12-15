Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

GD巡演首爾圓滿落幕 太陽大聲助陣掀回憶殺 預告明年進軍美國Coachella重啟團體活動

更新時間：18:45 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-15 HKT

韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）於首爾高尺天空巨蛋舉行的三場Encore巡唱，昨晚圓滿落幕。演出嘉賓陣容驚喜不斷，隊友太陽與大聲驚喜登場，三人合體獻唱《HOME SWEET HOME》、《We Like 2 Party》及《A Fool of Tears》等經典曲目，引發全場粉絲熱烈迴響。

GD在演出中正式證實，BIGBANG將於明年4月登上美國大型音樂節Coachella的舞台。他透露：「BIGBANG將從4月開始熱身，這就像一個工作坊。因為是在美國，希望大家不要感到壓力，但如果正好在附近讀書或旅行，不妨來看看我們吧！」

此外，GD也與Beatbox歌手Wing及團體Beatpella House合作，演唱《Heartbreaker》的特別演出。現場星光熠熠，包括BTS成員Jungkook、J-Hope，SEVENTEEN的Hoshi與Mingyu，帝國之子光熙、任時完，以及搞笑藝人朴明洙等藝人皆到場支持。

另一方面，警方昨日在演唱會場館附近查獲黃牛票販賣，於下午1時左右依違反《輕犯罪處罰法》拘捕6人，其中4人為中國籍。

