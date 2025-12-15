MIRROR缺席《叱咤》頒獎禮令搶飛反應冷淡 傳商台力邀入「我最喜愛」成員出席幫忙銷飛 鏡粉洗版反對 : 千祈唔好跪

MIRROR明年元旦在澳門舉行《MIRROR FIRST DAY 2026》演唱會，早已宣告缺席同晚舉行的商台《叱咤》頒獎禮，不過陳志雲日前在活動受訪卻提到屆時或者有一、兩個MIRROR成員趕返港出席《叱咤》頒獎禮，隨即引發網民熱議。

陳志雲用MIRROR幫《叱咤》谷飛

距離《叱咤》頒獎禮尚餘半個月，部份門票將於今個星期開賣，於是有網民質疑陳志雲身為商台首席智囊，其講法是為想幫《叱咤》頒獎禮谷飛，因為今次MIRROR缺席頒獎禮，搶飛反應變冷淡，就連贊助商門票銷情也欠理想，而商台有意力邀進入「我最喜愛」獎項五強的MIRROR成員出席頒獎禮，傳主要目的是幫忙銷飛。

鏡粉一面倒反對MIRROR出席

「鏡粉」對於陳志雲一番講法更抱持反對態度，在網上洗版狂罵，向MIRROR和經理人公司MakerVille高呼：「千祈唔好跪呀！」鏡粉普遍覺得若果MIRROR最終真有成員趕返港撐叱咤頒獎禮，令鏡粉感到被背叛。有粉絲認為：「今年證明咗電台唔播歌，我哋都會照課金俾鏡仔，咁就更無理由為拎獎得罪呢班真正嘅金主呀！」甚至有粉絲揚言：「我要全世界見到，無鏡嘅頒獎禮商台損失幾多嘢，無論係金錢上定門面上！」亦有粉絲寸商台真要頒獎可以過大海，配合今年頒獎禮主題「難先要你做」：「商台唔好咁核突啦！有獎你咪送去澳門囉(英國咁遠都送啦）難先要你做嘛。」

另外，Miro亦公布了Mirror最新一輯官方照片；至於今個星期開騷的姜濤，首張個人專輯《COMPOSITION》即將推出，並於明早11時在官方MIRROR SHOP預售。