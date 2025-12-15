三代猴王明年2月西九文化區舉行三場京劇 朱陸豪跟好友元秋吃飯聚舊

由三代猴王朱陸豪、徐挺芳、秦朗主演京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》將於明年2月6至8日一連三場在西九文化區戲曲中心舉行，並在今日（15日）公開發售。朱陸豪與兩位愛徒徐挺芳和秦朗今日（15日）出席記者會，化身成猴王現身，大曬武打功架。現場更播放多位香港藝人拍片支持的片段，當中有陳浩民、黃德斌、文雪兒、姜大衛、石修、米雪等。

朱陸豪笑言日前出席活動與香港市民見面，大派印有孫悟空的口罩，現場不少外籍小朋友，當他們收到口罩即戴上變成孫悟空。談到今次香港之行，朱陸豪表示跟好友元秋吃飯聚舊，品嘗很地道的香港菜式，想不到幾十年後在香港重聚見面，元秋還叫朋友要買票支持。

爆師弟秦朗到馬場贏錢

一向喜歡懷舊東西的徐挺芳，表示曾到訪香港小店，更以古著Look打扮在街頭拍照，特別有感覺，又爆師弟秦朗到馬場贏錢。在旁的秦朗笑言今次是他第一次來港，昨日到馬場觀賞賽事，並笑謂不小心贏錢。談到《美猴王》曾在各地上演，問到來港演出可會加入香港元素？徐挺芳笑言不能說的秘密，又大賣關子指入場就會知道。