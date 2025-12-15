Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

三代猴王明年2月西九文化區舉行三場京劇 朱陸豪跟好友元秋吃飯聚舊

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-15 HKT

由三代猴王朱陸豪、徐挺芳、秦朗主演京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》將於明年2月6至8日一連三場在西九文化區戲曲中心舉行，並在今日（15日）公開發售。朱陸豪與兩位愛徒徐挺芳和秦朗今日（15日）出席記者會，化身成猴王現身，大曬武打功架。現場更播放多位香港藝人拍片支持的片段，當中有陳浩民、黃德斌、文雪兒、姜大衛、石修、米雪等。

品嘗地道香港菜式

朱陸豪笑言日前出席活動與香港市民見面，大派印有孫悟空的口罩，現場不少外籍小朋友，當他們收到口罩即戴上變成孫悟空。談到今次香港之行，朱陸豪表示跟好友元秋吃飯聚舊，品嘗很地道的香港菜式，想不到幾十年後在香港重聚見面，元秋還叫朋友要買票支持。

爆師弟秦朗到馬場贏錢

一向喜歡懷舊東西的徐挺芳，表示曾到訪香港小店，更以古著Look打扮在街頭拍照，特別有感覺，又爆師弟秦朗到馬場贏錢。在旁的秦朗笑言今次是他第一次來港，昨日到馬場觀賞賽事，並笑謂不小心贏錢。談到《美猴王》曾在各地上演，問到來港演出可會加入香港元素？徐挺芳笑言不能說的秘密，又大賣關子指入場就會知道。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
9小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
10小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
11小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
6小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
22小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
3小時前