新聞女王2大結局丨率先爆五大必睇位 佘詩曼李施嬅聯手撼袁富華 馬國明死亡謎團終極解開

新聞女王2｜TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩等主演今晚（15日）8點半將連播兩集大結局。劇情講到SNK股價突然離奇飆升，文慧心（佘詩曼飾）收購股權兼私有化SNK計劃受阻；與此同時，富庾基金話事人Richard（袁富華飾）持有過半數SNK股權、入主成為SNK最大股東。

新聞女王2丨劇情峰迴路轉

Kingston（黃宗澤飾）被欽點成為富庾基金行政總裁，協助推動基金的「原始股」，因而與文慧心再次爆發激烈衝突，文慧心等人懷疑事件與「3U園」有關。文慧心於SNK直播訪問Kingston，二人就「原始股」針鋒相鋒，最終因文慧心事前的精心策劃，Kingston被打到落花流水，在最關鍵時刻，Kingston獲Richard「救駕」拿出秘密武器還擊，令文慧心陷入情義與公義之間的最大困局。《新聞女王2》劇情峰迴路轉，大結局拋出的「震撼彈」不容錯過，以下五大必睇位率先披露。

新聞女王2必睇位1：袁富華特別口音喜感十足

香港影視兼舞台劇資深演員袁富華，先後於「金馬獎」、「金像獎」、「金雞獎」獲得「最佳男配角」，成為史上首位「三金男配大滿貫」，袁富華同時是第二屆香港影藝國際電影節「最佳男主角」得主，先後兩次奪得舞台劇獎最佳男配角，實力不容置疑。擅長透過細節掌控及微表情等塑造角色的袁富華，是次演繹來自東南亞的富商Richard相當生活化，除了舉手投足充滿「暴發戶」味道，滿口特別的地道口音，說出「Man姐」及「SNK」亦充滿記憶點兼喜感十足。

由於劇集早前官宣曾透露將有最終Big Boss降臨，袁富華從上周五（12日）播出的第23集已隆重登場，總監製鍾澍佳曾在訪問中，強調袁富華登場的期待性，袁富華是最終章Big Boss身份似乎呼之欲出。劇集在內地播出時，袁富華的演出獲得一致的肯定及好評，網民大讚他要奸有奸、要霸氣有霸氣、要溫情有溫情，是不可多得的「冷暖皆可」實力演員。

新聞女王2必睇位2：佘詩曼黃宗澤終極大激鬥

無論是正邪身份、或是劇中角色的職場定位（新聞VS商業），佘詩曼與黃宗澤都有極大衝突；隨著劇情發展，二人之間的衝突愈演愈烈，去到大結局，二人更會公然在SNK錄影廠互攻對方弱點；由於二人同為高轉數智慧型選手，針鋒相對互片台詞自然相當精彩，萬勿錯過。

新聞女王2必睇位3：何廣沛生死成謎

為了證明自己，Ivan（何廣沛飾）自薦入「3U園」做臥底，最終卻一如所料失去聯絡，令Man姐等人極為擔心；到底Ivan最終能否死裏逃生？

新聞女王2必睇位4：四大女角「強強聯手」

以職場女性角色為主導的《新聞女王2》，四位女主角佘詩曼（Man姐）、李施嬅（張家妍）、高海寧（許詩晴）、王敏奕（劉艷）不再集中於SNK一間公司，而是各自在不同的領域發展所長、實力分布更是平均。為了拆彈，四人將在大結局再度「強強聯手」，誓要將終極Big Boss一網打盡。

新聞女王2必睇位5：佐治之死給圓滿答案

《新聞女王2》開場便拋下「佐治之死」巨大震撼彈，雖然佐治的死因，在之前的集數已作出交代，但是佐治臨死前到底是真心想救人？還是想建立英雄形象賺流量，至今依然是個謎。在結局周Man姐等人將解開佐治死亡終極謎團，而首集為佐治獻上「死不瞑目，沉冤待雪」花籃的「幕後黑手」，身份亦會解開。