RubberBand《同在》音樂會籌近300萬善款助災民 6號眼濕濕感謝有心人支持完成

RubberBand聯同耀榮文化於12月14日舉行「RubberBand x 耀榮文化 同在音樂會」，以音樂凝聚社會力量，支援受火災影響的家庭，傳遞守望相助與同舟共濟的信念，為社區帶來實際援助與心靈安慰。今次音樂會在西九文化區安盛竹翠公園舉行，全場6000座位爆滿，RubberBand 用《回家》為音樂會打響頭炮：「喺呢度見到大家係因為香港發生咗好唔開心嘅事。我哋一直都想做啲嘢，咁所以寫呢首歌《回家》，亦都得知到我哋嘅好夥伴耀榮文化想邀請我哋一齊做一個咁樣嘅騷。我哋喺呢個城市好微不足道、好微小嘅，但係我覺得每一個人只要喺佢自己個崗位發揮最大，正所謂有錢出錢，有力出力。就將我哋嘅愛送出最大嘅能量，送去每一個人嗰度。」

RubberBand望能量轉送受影響市民

這晚RubberBand唱出20幾首歌，觀眾以特別的心情入場，為受影響人士送上鼓勵。當晚氣溫急降，6號不時呼籲觀眾企起暖身，而他更唱到跌暖包：「有咁多朋友喺度，都暖晒喇，唔需要暖包。昨晚又落雨又凍，今晚都凍但好天氣，做善事個天係睇到！」整晚觀眾都好投入，6號坦言感覺到能量交換，唔單止來自台上，台下亦以滿滿的愛和能量回應，希望將這份能量轉送給受影響市民，及後全場觀眾大合唱《阿波羅》，其間更講到眼濕濕：「今次呢個騷好多人幫手，為呢次音樂會推咗啲工作過嚟幫手！我哋只係識做音樂，咁多年嚟我哋啲歌都係關於呢個城市嘅故事，裏面有好多愛。今日我係要多謝大家，喺處於困難當中大家來到呢個公園，因為做呢個騷係好唔容易、經歷咗好多。因為要用呢個速度做好一件事，係需要好多有心人。除咗我地幾個，其實台前落後佢哋都係一樣，都因為今晚騷將工作改期，好希望可以送到一份溫暖！」而今次音樂會共籌得善款總數近300萬。