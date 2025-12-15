Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷里活名導洛連納夫婦倒斃洛杉磯寓所揭雙屍案 32歲編劇兒子成凶案嫌疑人

影視圈
更新時間：14:52 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:52 2025-12-15 HKT

曾執導《90男歡女愛》的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子Michele Singer Reiner，被發現在洛杉磯Brentwood的寓所身亡。洛杉磯消防局於周日（14日）下午接報後到場，一名大約78歲的男子與一名68歲女子被發現倒斃在寓所內，並有刀傷。

洛連納兒子有毒癮

洛杉磯警方兇殺組已展開調查，有美媒報道指洛連納夫婦的32歲編劇二兒子Nick Reiner成為嫌疑犯，並相信凶器是一把刀。2016年年僅22歲的Nick曾公開透露自己有毒癮及無家回歸。

相關閱讀：71歲世界級歌手家中身中多刀慘死 兒子涉殺人被捕過程曝光 31歲親兒有精神病紀錄

警方暫時封閉洛連納寓所前的街道，讓調查員可查問出入附近寓所的居民。一名自稱是洛連納助手的男子Rocco，獲准進入洛連納的寓所。洛杉磯警察局調查首長Alan Hamilton在記招上表示：「在有人致電911的6小時後，當局仍在獲取該物業的搜查令，以全面調查謀殺案。」調查首長Alan Hamilton未有透露死者的身份，不過洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）及加州州長紐森（Gavin Newsom）都發文悼念洛連納夫婦。

洛連納育有三子

洛連納與太太Michele於1989年結婚，育有3名兒子。洛連納是著名諧星Carl Reiner的兒子，於60年代入行，為電視喜劇節目寫劇本，70年代洛連納曾做演員演處境劇，其後才轉做導演，作品有《90男歡女愛》、《四大癲王》、《伴我同行》、《義海雄風》、《危情十日》等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
6小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
7小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
17小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
20小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
6小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
10小時前