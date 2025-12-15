荷里活名導洛連納夫婦倒斃洛杉磯寓所揭雙屍案 32歲編劇兒子成凶案嫌疑人

曾執導《90男歡女愛》的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子Michele Singer Reiner，被發現在洛杉磯Brentwood的寓所身亡。洛杉磯消防局於周日（14日）下午接報後到場，一名大約78歲的男子與一名68歲女子被發現倒斃在寓所內，並有刀傷。

洛連納兒子有毒癮

洛杉磯警方兇殺組已展開調查，有美媒報道指洛連納夫婦的32歲編劇二兒子Nick Reiner成為嫌疑犯，並相信凶器是一把刀。2016年年僅22歲的Nick曾公開透露自己有毒癮及無家回歸。

警方暫時封閉洛連納寓所前的街道，讓調查員可查問出入附近寓所的居民。一名自稱是洛連納助手的男子Rocco，獲准進入洛連納的寓所。洛杉磯警察局調查首長Alan Hamilton在記招上表示：「在有人致電911的6小時後，當局仍在獲取該物業的搜查令，以全面調查謀殺案。」調查首長Alan Hamilton未有透露死者的身份，不過洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）及加州州長紐森（Gavin Newsom）都發文悼念洛連納夫婦。

洛連納育有三子

洛連納與太太Michele於1989年結婚，育有3名兒子。洛連納是著名諧星Carl Reiner的兒子，於60年代入行，為電視喜劇節目寫劇本，70年代洛連納曾做演員演處境劇，其後才轉做導演，作品有《90男歡女愛》、《四大癲王》、《伴我同行》、《義海雄風》、《危情十日》等。