日本名導原田真人逝世眾星哀悼 木村拓哉社交網黑底白字留言悼念 曾以演員身份與李連杰湯告魯斯合作

日本名導原田真人於本月8日逝世，享年76歲，暫未知死因。事務所昨突然證實12月8日原田真人在東京都內醫院辭世，葬禮將依照原田真人生前的遺願，喪禮僅由親人參加，之後會再辦追思會。

原田真人早於1972年，在倫敦留學期間，為《電影旬報》任電影評論家，之後還曾為《星球大戰》系列、《發條橙》等任電影翻譯。1979年，他執導《Goodbye, Flickmania》，正式以導演身份出道，亦拍過《神風72小時》、《澀谷24小時 》、《日本最長的一天 》、《金融腐蝕列島：咒縛》，亦曾執導演木村拓哉與二宮和也主演的《檢察狂人》。昨日木村拓哉在社交網以黑底白字留言悼念原田真人，寫上：「祈禱原田導演的冥福。」

役所廣司難忘醫院相聚

與原田合作《神風72小時》的役所廣司透過事務所發表聲明：「我是在《神風72小時》這部電影中第一次遇見原田導演，之後一共合作了8部作品。」他回憶道：「本月1日接到家屬的聯絡，3日那天前去探望導演，我們聊了很多往事，離開病房後還一起去喝了咖啡，原田的工作人員也加入，度過了一段很溫馨的時光。最後，導演對我說『下次再一起拍吧』，我回他『我等你』，就此道別。沒想到會這麼快就離世，真的很震驚。不過，能在最後親自向他致意，我很慶幸。衷心祈願他安息，年底變得格外寂寞了。」在《澀谷24小時》擔任女主角的佐藤仁美，也追悼表示：「18歲時，為我拍了人生第一部主演電影的原田真人導演，正是因為那部作品，我得到了很多獎項，演員人生也因此大大改變，真的非常感謝。能夠演出導演的作品，我感到無比驕傲，從心底感謝你，真的非常謝謝你，願你安息。」

執導《空難風暴》一舉奪10獎

原田真人執導的2008年電影《空難風暴》，改編自橫山秀夫的暢銷小說，該片不僅叫好又叫座，更在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎中，一舉獲得10個獎項。原田真人亦曾以演員身份與李連杰合作過電影《霍元甲》，又與湯告魯斯（Tom Cruise）合作《最後武士》。