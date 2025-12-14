193被《東周刊》爆與Candy 地下情後首出活動 講錯新歌名變張學友《你的名字我的姓氏》 將來想在「水之教堂」舉行婚禮

193（郭嘉駿）自早前被《東周刊》獨家披露與Candy（王家晴）發展地下情後，193一直保持低調，直至今晚（14日）才首度出席公開活動，他現身灣仔婚紗展活動時，吸引了大批粉絲到場支持，在台上他不時派心心給粉絲，完成活動後也和粉絲影大合照。

幻想193為戀人

193即場獻唱三首歌曲，當他介紹新歌《你的名字 我的聖詩》時，不小心講錯了屬於張學友的《你的名字我的姓氏》，他即時作出更正，並介紹這首歌是指自己的戀人或大家的戀人，對方的名字就是自己的聖詩，是一首歌頌伴侶的歌曲，「希望大家可以在這個聖誕節與自己的愛人聽着這首歌甜蜜地度過，若然是沒有愛人，可以幻想一下我是你的戀人，因為這首歌是寫給你們的。」他又稱這首新歌是自己首次公開演唱，之後每日也會上載與其他藝人合唱的片段到網上，今晚便會開始出。

婚禮只想與親人及好友共度

台上司儀問193，報道指他這首新歌是跟女友傳情？193解釋這傳聞遲了，因為是在他推出這首歌後才傳出，這首歌其實是很早之前在暑假期間計劃想做的一首聖誕情歌，因為之前自己的歌曲大多是傷感，想在聖誕節製作出一首甜蜜的歌曲。問他可有幻想到與伴侶甜蜜的時刻？193表示幻想到自己這刻在冰天雪地與伴侶漫步，但香港不會有那麼凍。至於他的夢幻婚禮會是怎樣？193表明自己的婚禮不會在香港舉行，因為他不想人多，只想與親人及一些好友共度，「之前去日本滑雪時看到有水之教堂真的很靚，這只是幻想，因為我覺得自己這一世也沒有這個機會。」台下的粉絲即高呼：「有我！」