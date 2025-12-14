勁爆頒獎禮2025丨泳兒若結婚不會遮遮掩掩 聞陳湛文任評判遭狂轟：唔係負責節目嘅人唔會理解

新城知訊台主辦「我們的大熱唱2025」，邀得多位歌手今日（14日）到愉景灣為《勁爆頒獎禮2025》拉票，當中包括：泳兒、黃妍、黃淑蔓、張馳豪、鍾柔美、詹天文、林智樂、黎展峯、黃明德、曾傲棐、力臻、安俊豪、林芊瑩、陳柏宇及XiX等。

3首歌全數在新城成為上榜歌

泳兒今年推出了3首歌曲，全數在新城電台成為上榜歌，獲得頒獎禮競逐獎項的機會，受訪時泳兒表示，自暗黑歌曲計劃後，有點害怕唱情歌，只因她的感情生活較簡單，又是一個愛恨分明的人，遇到不合適的人便會推卻，不想浪費時間，與男友這段情已經有十年之久，經歷過吵架及疫情仍在一起，問到何時終結單身身份？她即請大家給予點時間，因雙方也很忙，而感情一直在昇華，問她會不會已嫁了不公開？泳兒說：「不會，我不會遮遮掩掩，曾樂彤經常逼我，問我何時才結婚，可惜她結婚當日拋花球時我還未到場。哈哈！」

《聲秀畢業演唱會》延期至明年一月中

此外，曾擔任《全民造星V》賽事評判的泳兒被問到，可有留意近日陳湛文為《全民造星VI》出任44強評判時的評語被網民鬧爆？ 她表示沒有留意，當她得知陳湛文解釋，評語中講參賽者好的方面時被刪剪，但說參賽者不好的則全數播出才出現被閙爆的情況。泳兒表示很難控制有這個情況發生，因為播放時間有限，所以當她擔任評判在錄影節目時，身邊同事們會在現場為她拍下一些短片，讓想看花絮的觀眾能欣賞到，「擔任評判，有些大家私底下看不到的情況，我也會剪出來，因為節目播放時間有限，但面對大量素材便要取捨，若不是剪片的人或不是負責節目的人便不會理解，（是否拍片作為自己的保障？）不是保障，只是分享較深層的事，有些時候我在教學時，學員有多努力大家未必全數看到，我邀請外援幫忙，大家又未必看到，我可以剪片出來多謝他們。」另外，《This is Our Stage聲秀畢業演唱會》早前取消演出，泳兒表示音樂會不是取消，只是延期至明年一月中。