元秋罕現身賀姨甥孫滿月咪不離手 文雪兒為孫女搞粉紅百日宴 星光熠熠變小型音樂會

70年代花旦、65歲的文雪兒近年接連有孫抱。上周在IG分享大女張筠（Christy）誕下女兒，湊夠一個「好」字！加上細女袁萃（Jennifer）三年抱三，令文雪兒已成為五位孫兒的外婆，家族越來越多人。日前文雪兒在IG分享為孫女Jenna舉行盛大的百日宴，更上載多張宴會上的照片，現場星光熠熠，眾多圈中好友齊聚一堂，場面既溫馨又熱鬧。

粉色主題佈置盡顯心思

宴會場地以溫馨的粉色和白色為主調，佈置充滿童話氣息。背景板上以優雅字體寫著「Jenna's 100 Days」，兩側飾以巨大的粉色蝴蝶結和花朵造型的氣球，配上可愛的蝴蝶裝飾，處處可見為小主角Jenna精心準備的細節，營造出一個甜美夢幻的派對氛圍。主角Jenna穿著白色蕾絲公主裙，頭戴大蝴蝶結，可愛的模樣融化了在場所有人的心。

相關閱讀：65歲文雪兒四度抱孫 滿月孫女眼仔碌碌正面照首曝光 婆孫合照B女萌樣搶鏡

賓客陣容鼎盛儼如小型音樂會

當晚，主人家文雪兒身穿一襲亮麗的粉紅色連身裙，精神煥發，滿場飛舞招呼賓客，喜悅之情溢於言表。宴會的賓客陣容非常鼎盛，包括文雪兒三姊元秋、黑妹、蘇珊、韋綺姍、江欣燕、胡渭康、蝦頭楊詩敏、陸詩韻、關寶慧、車婉婉等多位資深藝人，另外佘詩曼媽媽也有到賀，可見文雪兒的好人緣。

相關閱讀：第一代失婚打女開餐勁勞氣？婚姻不如意為子女啞忍 被老公騙半生積蓄終離婚收場

元秋大合照咪不離手high爆

宴會上不僅有美食佳餚，更設有舞台和音響設備。由梅小惠擔任MC，一眾「唱家班」好友如江欣燕、韋綺姍等更輪流上台獻唱，將百日宴變成一場小型音樂會。從照片中可見，賓客們都盡情投入，時而高歌，時而擺出各種有趣甫士合照，歡笑聲此起彼落。照片中可見久未露面的元秋在百日宴上唱歌，大合照時仍咪不離手，可見情緒高漲。文雪兒在帖文中也開心表示：「大家都玩得好開心」、「大家玩到唔捨得走！這個party應該是我日後美好的回憶。」

相關閱讀：文雪兒罕晒家姐元秋年輕靚相！姊妹都是美人胚子 曾公開胞姊私生活秘密