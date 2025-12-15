Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元秋罕現身賀姨甥孫滿月咪不離手 文雪兒為孫女搞粉紅百日宴 星光熠熠變小型音樂會

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-15 HKT

70年代花旦、65歲的文雪兒近年接連有孫抱。上周在IG分享大女張筠（Christy）誕下女兒，湊夠一個「好」字！加上細女袁萃（Jennifer）三年抱三，令文雪兒已成為五位孫兒的外婆，家族越來越多人。日前文雪兒在IG分享為孫女Jenna舉行盛大的百日宴，更上載多張宴會上的照片，現場星光熠熠，眾多圈中好友齊聚一堂，場面既溫馨又熱鬧。

粉色主題佈置盡顯心思

宴會場地以溫馨的粉色和白色為主調，佈置充滿童話氣息。背景板上以優雅字體寫著「Jenna's 100 Days」，兩側飾以巨大的粉色蝴蝶結和花朵造型的氣球，配上可愛的蝴蝶裝飾，處處可見為小主角Jenna精心準備的細節，營造出一個甜美夢幻的派對氛圍。主角Jenna穿著白色蕾絲公主裙，頭戴大蝴蝶結，可愛的模樣融化了在場所有人的心。

相關閱讀：65歲文雪兒四度抱孫 滿月孫女眼仔碌碌正面照首曝光 婆孫合照B女萌樣搶鏡

賓客陣容鼎盛儼如小型音樂會

當晚，主人家文雪兒身穿一襲亮麗的粉紅色連身裙，精神煥發，滿場飛舞招呼賓客，喜悅之情溢於言表。宴會的賓客陣容非常鼎盛，包括文雪兒三姊元秋、黑妹、蘇珊、韋綺姍、江欣燕、胡渭康、蝦頭楊詩敏、陸詩韻、關寶慧、車婉婉等多位資深藝人，另外佘詩曼媽媽也有到賀，可見文雪兒的好人緣。

相關閱讀：第一代失婚打女開餐勁勞氣？婚姻不如意為子女啞忍 被老公騙半生積蓄終離婚收場

元秋大合照咪不離手high爆

宴會上不僅有美食佳餚，更設有舞台和音響設備。由梅小惠擔任MC，一眾「唱家班」好友如江欣燕、韋綺姍等更輪流上台獻唱，將百日宴變成一場小型音樂會。從照片中可見，賓客們都盡情投入，時而高歌，時而擺出各種有趣甫士合照，歡笑聲此起彼落。照片中可見久未露面的元秋在百日宴上唱歌，大合照時仍咪不離手，可見情緒高漲。文雪兒在帖文中也開心表示：「大家都玩得好開心」、「大家玩到唔捨得走！這個party應該是我日後美好的回憶。」

相關閱讀：文雪兒罕晒家姐元秋年輕靚相！姊妹都是美人胚子 曾公開胞姊私生活秘密

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
12小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
3小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
5小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
1小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
15小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
6小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
16小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
20小時前