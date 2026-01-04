Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025｜《巨塔之后》宣萱有望二封視后 富家女留學英國學歷驚人 與古天樂屢被撮合

影視圈
更新時間：16:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-04 HKT

TVB頒獎典禮2025／最佳女主角／宣萱丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。視后提名名單由公布起已是全城焦點，大熱之一的宣萱憑《巨塔之后》中心胸肺外科醫生「董一妍」一角，獲提名《萬千星輝頒獎禮2025》最佳女主角，外界都關注她能否繼1999年的《刑事偵緝檔案IV》後二度封視后，不過較早前她宣布不會出席TVB頒獎典禮2025，令不少網民認為她的勝算減弱。

TVB頒獎典禮2025｜宣萱是超級學霸

55歲的宣萱早於1993年出道，入行逾30年，今年初憑劇集《誰殺了她》在新加坡奪得視后寶座，以一口流利的英式口音發表得獎感言，震撼網民。事實上，至今未婚的宣萱家世相當顯赫，更是一名學霸，於倫敦帝國學院材料工程學畢業，但她從未靠關係，以實力獲得肯定。

萬千星輝頒獎典禮2025｜宣萱表舅父好猛料：

TVB頒獎典禮2025｜宣萱考入世界頂尖學府

宣萱「學霸」之名並非浪得虛名，曾就讀香港名校瑪利諾修院學校及香港培道中學，13歲到英國留學，入讀百年歷史的寄宿學校Roedean School。宣萱憑優異成績，考入世界頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London）攻讀材料工程學。有指該校專注理工、商學、醫學，入學門檻極高，於2025年QS世界大學排名中高踞全球第2位，與麻省理工齊名。

TVB頒獎典禮2025｜宣萱表舅父為EYT之父

宣萱的家世同樣顯赫，多年來從未向外透露表舅父是「EYT之父」蔡和平，直到蔡和平早前在社交平台分享與宣萱兄妹合照，才意外揭露親戚關係。蔡和平當時以英文留言讚揚宣萱：「宣萱是我的外甥女，她憑著自己的才華，在沒有我幫助的情況下，自己取得成功。她從未在TVB亮出我的名字，即使在今天，也沒有多少人知道她是我的侄女。」並分享陳年舊照，見到3歲半的宣萱擔任其婚禮花女。

萬千星輝頒獎典禮2025｜宣萱情路崎嶇：

TVB頒獎典禮2025｜宣萱曾戀張衛健

宣萱事業一帆風順，感情上卻崎嶇，多年來宣萱沒有刻意隱瞞拍拖，被揭發後都大方公開。宣萱入行初期與張衛健合作《龍兄鼠弟》撻著，只是戀情維持僅兩年，有傳男方因事業不及女友而分手。宣萱曾與中信泰富主席榮智健的堂姪榮文瀚拍拖六年，有傳男方曾要求宣萱婚後放棄演藝事業，當時正值事業搏殺期的她，不願息影，最終放棄嫁入豪門的機會。宣萱之後曾戀牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan、意大利型男Fran，可惜分手收場。近年她成為古天樂公司藝人，二人時常被撮合，二人年過半百仍有大批CP粉。

事實上，宣萱現時享受單身生活，在感情方面寧缺勿濫，亦深信勉強跟不合適的人生活，不如活得自由自在。有傳宣萱早已是圈中富婆，手持物業價值半億，加上生活貼地又不追求名牌，將時間花在做義工，領養逾10隻貓狗，可見沒有生活壓力。

TVB頒獎禮2025｜宣萱黑面多是非：

萬千星輝頒獎典禮2025｜宣萱曾與拍檔鬧不和

宣萱曾與張可頤拍劇集《難兄難弟》時傳出不和，有指宣萱當年向記者爆料，拍攝《難兄難弟》煞科要延遲，主要是因張可頤經常遲到影響進度，卻反遭張可頤指控宣萱經常大笑，導致NG受到影響。

至於曾是好姊妹的宣萱與劉曉彤，當年傳出反目，有傳起因是劉曉彤多嘴向袁詠儀暗示，宣萱在片場追求張智霖，導致袁詠儀疏遠宣萱。宣萱之後公開指責劉曉彤是非當人情出賣朋友，三番四次想害自己。劉曉彤與宣萱近年已重修舊好，更相約飯敍解開心結。

萬千星輝頒獎典禮2025｜宣萱獲Marvel垂青

宣萱因為操得一口流利廣東話、普通話、英語，成為其優勢。宣萱於2019年獲Marvel垂青，為香港迪士尼樂園設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」飾演全球首個原創香港Marvel角色，「神盾局科技館總工程師林樂詩（Leslie Lam）」，並擔任此角色的設計，非常厲害。

萬千星輝頒獎典禮2025｜宣萱歷年被綁角色：

TVB頒獎典禮2025｜宣萱成「御用人質」

宣萱1992年拍電視廣告入行後，演出劇集無數，自1994年在處境劇《餐餐有宋家》開始，幾乎飾演的角色，無論是古裝劇、時裝劇、電影都有「被綁架」場面，粗略估計最少有27次被綁架紀錄，曾被網民封為TVB「御用人質」。宣萱近年回復自由身，接拍的作品依然難逃被綁架命運。

