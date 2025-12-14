許冠傑新抱為大埔宏福苑災民奔走 許懷谷慶結婚16年：我的妻子是一位超級媽媽

「歌神」許冠傑的47歲細仔許懷谷（Scottie），在2009年12月與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）拉埋天窗，並於清水灣俱樂部筳開40席大宴親朋。兩人婚後誕下一子一女，大仔Tyle今年9歲，跟爸爸一個餅印，而細女Leah亦快將5歲，精靈又可愛，笑容亦十分甜美，樣子就似足媽媽，一家四口生活美滿。不經不覺許懷谷與太太結婚16年，日前他就在IG分享一輯家庭照，帶着兩個孩子重遊昔日的婚禮地點，許懷谷表示感到無比幸福。

許懷谷讃太太是超級媽媽

許懷谷在IG以英文寫道：「結婚紀念日，一年又一年。16年過去了，我們每年都會回到婚禮舉辦的地點，我們仍然在這裡，我為擁有這個美好的家庭而感到無比幸福。」他又指太太是個超級媽咪，除了照顧孩子，最近亦忙着協助早前大埔宏福苑受影響居民：「我的妻子是一位超級媽媽，她悉心照顧著我們的孩子。我也為她感到非常驕傲。因為她最近一直忙於幫助受火災影響的家庭，在現場提供援助，並盡其所能地捐贈物資。祝我們結婚紀念日快樂！希望未來幾年我們能更加健忘。愛你們。」

許懷谷太太身兼多職

而許懷谷的太太亦有以英文回覆，但感到失望自己並非第一人回覆老公帖文：「怎麼我不是第一個回覆的，親愛的老公，我太愛你了，沒有你在身邊，我可做不了身兼數職的妻子/母親/家教/領事/女兒/媳婦/會計/廚師/管家/…等等。」許懷谷在文中表示，原來自2009年至今，他和太太是最後一對獲准在俱樂部舉行婚禮的非會員夫婦，還感謝該俱樂部允許兩人每年都回來懷緬一番。

