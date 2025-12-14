Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

RAIN跳唱多首快歌為賽事熱身 大讚伊健好演員望有機會合作

影視圈
更新時間：16:45 2025-12-14 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-14 HKT

韓流天王RAIN（鄭智薰）到沙田馬場出席「浪琴香港國際賽事」。RAIN現身為賽事揭幕，吸引大批歌迷到場支持，RAIN先以《How To Avoid The Sun》為賽事熱身，再接連跳唱《I Do》、《30 Sexy》、《⁠Rainism》，唱到《La Song》更主動走近粉絲，伸手零距離與粉絲接觸，令觀眾席尖叫聲不斷，魏浚笙、于適及Mario亦在馬圈內近距離感受RAIN的魅力。

RAIN為演出早睡早起

RAIN受訪即以廣東話打招呼「大家好，我係RAIN。」他感謝大會邀請再來香港，覺得很享受，今次演唱選擇了香港歌迷耳熟能詳的歌，笑言準備演出的秘密，就是早睡早起、多做運動，早前在新加坡音樂節與鄭伊健同場，RAIN指由細到大都覺得對方是好演員，和他傾談覺得很親切，希望將來有機會合作，又預告2026年將推出新專輯和電視節目，離開前亦親切地以廣東話說「多謝」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
18小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
22小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
8小時前
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
6小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
18小時前
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
投資理財
5小時前