RAIN跳唱多首快歌為賽事熱身 大讚伊健好演員望有機會合作

韓流天王RAIN（鄭智薰）到沙田馬場出席「浪琴香港國際賽事」。RAIN現身為賽事揭幕，吸引大批歌迷到場支持，RAIN先以《How To Avoid The Sun》為賽事熱身，再接連跳唱《I Do》、《30 Sexy》、《⁠Rainism》，唱到《La Song》更主動走近粉絲，伸手零距離與粉絲接觸，令觀眾席尖叫聲不斷，魏浚笙、于適及Mario亦在馬圈內近距離感受RAIN的魅力。

RAIN為演出早睡早起

RAIN受訪即以廣東話打招呼「大家好，我係RAIN。」他感謝大會邀請再來香港，覺得很享受，今次演唱選擇了香港歌迷耳熟能詳的歌，笑言準備演出的秘密，就是早睡早起、多做運動，早前在新加坡音樂節與鄭伊健同場，RAIN指由細到大都覺得對方是好演員，和他傾談覺得很親切，希望將來有機會合作，又預告2026年將推出新專輯和電視節目，離開前亦親切地以廣東話說「多謝」。