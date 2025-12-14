呂爵安參演《模範的士3》講英文好大壓力 為受災婆婆錄音打氣：做得到都做 缺席MAMA感可惜望日後再有演出機會

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）首度參演人氣韓劇《模範的士3》，Edan今日（14日）出席宣傳活動，更戴黑超扮有型出場，而他亦用韓文跟大家打招呼。活動上播放Edan演出的片段，搞到他勁尷尬，又播出他為該劇宣傳拍攝短片，當中更有操肌片段。

獲媽媽讚靚仔

Edan在劇中第二集出場，他指當日有跟媽媽和妹妹一起看，笑言在韓劇中看到自己後，媽媽讚靚仔、妹妹則「wow」一聲叫出來，覺得他出現在韓劇很神奇，而自己則有點緊張。提到在天台拍戲，Edan覺得是向《無間道》致敬，又謂覺得今次最大挑戰是講英文，指有特別找老師去學，但老師在教的過程中亦教他做戲，而他亦提到試造型時有很大的文化衝擊，皆因在換衫的過程中造型師會望實和幫手，是一種頗特別的體驗，更笑指若追韓國明星，可嘗試去做「女造型師」，Edan又謂有機會的話會想試做反派，若角色需要的話，自己亦不介意剃光頭演出。

為火災捐錢略盡綿力

Edan受訪時直認以英文演出大壓力，因自問本來不是講得特別好，故有了鏡頭就更加緊張，故特別多練習，又指日後有機會也想學不同語言，因上次去泰國參加典禮的時候，亦有講一些泰文，覺得是很好的學習機會。提到今次活動因早前大埔宏福苑發生5級大火而延期，Edan認為這安排不錯，因大家也想過一段時間才有這樣的活動：「其實都知道有粉絲受到影響，所以希望今日都可以畀到一啲無論經歷什麼事嘅朋友力量，幫助大家。」Edan表示雖沒去現場幫手，但亦有捐錢，算是略盡綿力，提到他也有為受災婆婆錄音打氣，Edan表示知道有粉絲受影響也會幫忙：「對我嚟講錄個音或打氣，做得到都做。」

活動上播放Edan演出的片段，搞到他勁尷尬。

更有Edan操肌片段。

Edan與觀眾一起戶動。

想與老友蔡俊彥拍節目

Edan早前在全運會中訪問港隊劍擊隊代表兼老友蔡俊彥，他指今次是首次看對方打比賽，不過第一天就因對方輸了，所以看不到，對於兩人在訪問中互窒，Edan就認為頗有趣，也沒想過大家也喜歡兩人一起的感覺，又笑指訪問中是做回平時的自己。對於網民喜歡看他們的互動，問Edan之後兩人是否有機會再合作，他指若有機會一起拍攝節目、主持都會期待，至於蔡俊彥在訪問中提到他走音的事情，Edan表示不會生氣，因大家很熟，又直言本來也會因為做採訪而覺得緊張，亦不敢嬉皮笑臉，但對方玩得那麼大，所以後來就變成跟他一起玩。提到MIRROR缺席MAMA頒獎禮，Edan坦言覺得可惜，因這是一個很難得的舞台，而事前也準備十足，亦有參與綵排：「喺場地見識到韓國的製作，已經很緊張，但同時都好興奮，但我覺得唔緊要，已經學習到好多嘢，希望以後仲有機會。」另外，陳志雲早前表示MIRROR有部分成員會趕往《叱咤頒獎禮》，Edan表示沒有收到這個通知，但因當日都要在澳門做騷至晚上，故時間上也不知是否許可，但是否出席則要看公司安排，現在沒有收到這個通知。