謝安琪首赴馬來西亞開個唱 張繼聰任嘉賓大方表白：最大成就追到太太

「謝安琪《TIDAL》巡迴演唱會 2025–馬來西亞站 」昨晚圓滿落幕，全場座無虛席。這不僅是《TIDAL》巡迴的全球首站，更是Kay出道20年以來首次在馬來西亞舉辦個人巡迴演唱會。相隔6年再舉行個人演唱會，Kay引領觀眾沉浸於一場如潮水般起伏、細膩而深刻的音樂旅程。

憶與方大同並肩走過的音樂歲月

Kay一開場即以搖滾Medley掀起高潮，瞬間引爆現場氣氛。隨後，她唱出《神奇女俠的退休生活》、《賴床》、《藝妓回憶錄》，展現戲劇感十足的女性風采，觀眾反應熱烈，掌聲與歡呼此起彼落。接着，Kay以溫柔而堅定的細膩聲線演繹已故好友方大同作曲的《脆弱》以及《十字架》，觸動全場觀眾。她回憶起與方大同並肩走過的音樂歲月與珍貴時光，坦言對方是自己生命中非常重要的朋友。談到人生的起伏與無常，她不禁眼泛淚光，並真摯說道：「希望我的歌，能在你們人生的不同階段，繼續陪伴、支持與鼓勵大家。」

張繼聰獲得Kay最珍貴的簽名

隨後她更特意為馬來西亞站準備驚喜環節，嘉賓張繼聰驚喜登台。Louis幽默而深情地分享自己的音樂與人生旅程，他深情表白人生最大的成就，其實是「追到我太太」，更風趣表示：「今晚很多歌迷拿到Kay的簽名同合照，而我早就擁有最珍貴的一個簽名——就喺婚姻註冊書上面！」引來全場笑聲與掌聲。兩人甜蜜合唱《生命之花》，互動細膩，溫馨氛圍漫溢全場。Kay亦十分寵粉，在演唱《有夢要想》與《我愛茶餐廳》時，更走下舞台穿越觀眾區，與歌迷超近距離握手互動，將現場情緒推向高點。

《50/50》送給大埔宏福苑的朋友

演唱會後段，Kay 接連獻唱多首耳熟能詳的作品，包括《3/8》、《雨過天陰》與《囍帖街》。唱到《50/50》時，她分享道：「這首歌對我來說很有意思，陪伴我走過人生中一段很重要的時間，我亦都特別想把這首歌送給我自己成長的家園——大埔宏福苑的朋友。在這個不易的時期，我知道我們要繼續努力前行。願這首歌，也送給所有正面對困難與挑戰的人。希望我的音樂，與我謝安琪，可以繼續陪着你們。」Kay在Encore環節感性地說：「能夠將《TIDAL》巡迴的第一站帶到馬來西亞，透過這些歌曲與大家分享這些年人生的高低起伏，我真的非常開心與感激，感謝你們一直以來的支持與溫暖。」



