何基佑明年1月辦Talk Show 分享育兒甜酸苦辣經歷 誓要引起父母囝囡共嗚

坐擁超過十萬粉絲的「超級奶爸」何基佑（Kay）將於2026年1月30-31日一連兩晚，假香港藝術中心壽臣劇院舉辦他人生首個Talk Show《何基佑 棟篤K之細路仔唔識世界》，票價分別為$480和$380兩種，並訂於15日(星期一)於KKTix公開發售。

何基佑要將家長痛點變笑點

Kay表示：「今次首個個人Talk Show誓要引起天下父母，乖仔乖女共鳴！由細路起身返學、食飯、做功課、沖涼、瞓覺，將每個家長的痛點變成笑點。由令父母No Air血淚史，到大爆童年自身經歷。相信不單止家長外，任何人只要有童年回憶就一定會有feel！屆時我超級奶爸一個人、一支咪、言中有物，笑中有淚，淚中有奶。」



Kay續說：「在這個約90分鐘的節目中，我將針對家長在育兒及管教的路上各種甜酸苦辣經歷，爸爸媽媽經歷這麼多激心，傷心和憂心，為的就是見到自己的孩子健康地成長。當我們仔細回想，自己何嘗不是一名曾經令人激心，傷心，和憂心的孩子。在孩子成長的同時，爸爸媽媽也是和他們一起成長成長。無論是愛或者責任，為了下一代，我們都願意。」