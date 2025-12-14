Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓團EXO今舉行粉絲見面會 活動開始前5小時宣布張藝興無法出席 SM：不可抗力原因

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-14 HKT

內地男星張藝興於2022年合約到期離開韓團EXO單飛，11月時，SM娛樂宣布張藝興將參與EXO睽違已久的粉絲見面會，令粉絲相當興奮。但在活動開始前的5小時，SM卻突然發文表示張藝興因「不可抗力原因」無法出席。消息曝光後，即惹來粉絲不滿，「張藝興不參加EXO見面會」等關鍵字更登上熱搜。

張藝興粉絲專頁接連發聲

EXO原定14日在首爾舉辦粉絲見面會，但SM突然公告，張藝興因「不可抗力因素」確定缺席，其他5名EXO成員（Suho、朴燦烈、D.O、Kai、世勛）則如期亮相。多個張藝興粉絲專頁接連發聲，呼籲主辦單位與SM娛樂清楚交代事件，而非僅以模糊字眼帶過，部分粉絲認為張藝興近年雖以個人身份發展，但仍多次配合EXO團體活動，這次臨時缺席不僅影響活動完整性，也加深粉絲對公司處理方式的不信任，網上輿論逐漸從「藝人缺席」轉向「主辦責任」的討論。

