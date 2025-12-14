林峯42歲失婚舊愛重提被要求「陪客」潛規則內幕 富二代出價1億XX開一條件

42歲的李彩華（Rain）入行25年人生經歷戲劇又折，曾為父還債，試過因拒絕「潛規則」而遭雪藏，緋聞男友一大籮，2019年拍拖半年的內地商人黃彥書（Eric Huang）閃婚，婚姻僅維持19個月便結束。李彩華近年在內地發展，有傳資產暴漲，在世界各地擁有12個物業，身家高達2億，是圈中的小富婆。

李彩華父親生意失敗欠債搲撈

李彩華近日接受傳媒專訪時，提到家庭問題，透露當年因父親生意失敗欠下債務，令她要扛起還債重擔，將所有收入交予家人。李彩華當年一度經濟拮据，為盡快解決債務問題，曾與母親向公司提出希望增加工作量，卻未獲支持。

李彩華「恨嫁」婚後揭思想差距

李彩華當年公司解約時，更爆出驚人內幕，自爆曾被當時公司老闆要求做「合約以外的事」，「陪客去旅行」暗示被潛規則，更被要求封口勿向老闆娘透露。李彩華拒絕後遭到公司雪藏，更將事件告知老闆娘，其後在對方幫助下，支付7位數解約金「贖身」，重獲自由。

李彩華曾與林峯、方力申、蕭定一、「女星殺手」潘啟翀等傳緋聞，2019年卻閃嫁拍拖半年的內地鋼鐵商人黃彥書，李彩華自爆因為「好恨嫁」。不過李彩華婚後與老公因疫情聚少離多，相處時才發現思想存在巨大鴻溝。李彩華指前夫思想傳統，不允許拍接吻戲外，又對她發文稱合作攝影師是「我最愛」，而大發雷霆。

李彩華前夫曾提出復婚

李彩華有感二人感情基礎不深，最終選擇離婚，雖然前夫曾提出復婚，但她未有心動。李彩華身邊不乏追求者，訪問中自揭婚前曾有「富二代」開出1億元的條件，提出結婚，但要她退出娛樂圈，李彩華未有被金錢打動，更毫不猶豫拒絕對方。

