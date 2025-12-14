Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

衛蘭唱《永不放棄》為大埔災民祈禱 林愷鈴將推出新歌盼邀Janice、洪嘉豪拍MV

影視圈
更新時間：12:15 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-14 HKT

HOY TV音樂企劃《歲月如歌》音樂會以推廣不同年代的經典廣東歌，衛蘭、 林愷鈴等昨晚（13日）出席記者會
衛蘭(Janice)表示在音樂會上會分別獻唱張國榮歌曲《有誰共鳴》及張學友的歌曲《分手總要在雨天》，兩首歌也是她從小聽到大。林愷鈴指選唱《一生何求》和《誰明浪子心》，是聽衛蘭的翻唱版本做功課作參考，又指曾拍攝Janice歌曲《在月台上等你》MV。林愷鈴說：「我同大學同學經常唱K都會點唱Janice歌曲，好鍾意點唱《在月台上等你》，所以唱到好熟。」

讀文學望可學以致用

談到快將推出新歌的林愷鈴，問到可會邀請Janice拍攝MV？在旁的Janice即一口答應，林愷鈴即說要找回洪嘉豪做男主角重組當年的組合。提到林愷鈴最近好事連連，除了早前購入大坑豪宅外，近日完成香港大學文學系碩士畢業。她坦言修讀文學希望可學以致用，雖然文學在演藝上未必有直接關係，希望在劇本或寫歌有靈感。而Janice與妹妹衛詩日前到大埔宏福苑獻花悼念死難者，Janice坦言感到心痛又難過，之前做東莞演唱會心情受影響，返港後便到大埔獻花，錄唱《永不放棄》時也為災民祈禱。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
14小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
14小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
6小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
22小時前
坊間盛傳清同治皇帝因嫖妓死於梅毒。
奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？
奇聞趣事
2025-12-13 07:00 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龍繞道｜油麻地段12.21通車 集「上天、入地、下海」鬧市施工克服多重挑戰
社會
12小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
3小時前