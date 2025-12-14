衛蘭唱《永不放棄》為大埔災民祈禱 林愷鈴將推出新歌盼邀Janice、洪嘉豪拍MV

HOY TV音樂企劃《歲月如歌》音樂會以推廣不同年代的經典廣東歌，衛蘭、 林愷鈴等昨晚（13日）出席記者會

衛蘭(Janice)表示在音樂會上會分別獻唱張國榮歌曲《有誰共鳴》及張學友的歌曲《分手總要在雨天》，兩首歌也是她從小聽到大。林愷鈴指選唱《一生何求》和《誰明浪子心》，是聽衛蘭的翻唱版本做功課作參考，又指曾拍攝Janice歌曲《在月台上等你》MV。林愷鈴說：「我同大學同學經常唱K都會點唱Janice歌曲，好鍾意點唱《在月台上等你》，所以唱到好熟。」

讀文學望可學以致用

談到快將推出新歌的林愷鈴，問到可會邀請Janice拍攝MV？在旁的Janice即一口答應，林愷鈴即說要找回洪嘉豪做男主角重組當年的組合。提到林愷鈴最近好事連連，除了早前購入大坑豪宅外，近日完成香港大學文學系碩士畢業。她坦言修讀文學希望可學以致用，雖然文學在演藝上未必有直接關係，希望在劇本或寫歌有靈感。而Janice與妹妹衛詩日前到大埔宏福苑獻花悼念死難者，Janice坦言感到心痛又難過，之前做東莞演唱會心情受影響，返港後便到大埔獻花，錄唱《永不放棄》時也為災民祈禱。

