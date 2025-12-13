逆轉上半場丨伍允龍聞好友吳建豪突然暴瘦：佢健碩過我 陳湛文任《造星VI》評審惹網民狂轟無不開心 梁雍婷與梁詠琪同為素食者不時分享食物

電影《逆轉上半場》一班演員陳湛文、梁雍婷、周祗月、陳諾霆、譚峻然、黃梓賢及導演黃柏基今晚（13日）到鑽石山某戲院出席「全民球衣日」千人着波衫撐香港運動員宣傳活動，吸引了伍允龍、前港隊足球先生山度士及歐偉倫到場支持。伍允龍大讚電影熱血又勵志，片中有不少小演員參與，他表示拍戲時甚少跟小朋友合作，但入行前曾是小學老師教學生設計科，更揚言自己很受學生歡迎，小息時學生們會邀請他一起踢波。問到是否特別受女學生歡迎？他稱，所有學生都好鍾意他，因為他教的科目沒有壓力。

影相角度問題

對於好友吳建豪近期被指突然暴瘦，令外界揣測其健康狀況出現問題。伍允龍說：「他健碩過我，手瓜好勁，只是相片角度問題。」又指跟吳建豪及其他好友有通訊群組，有朋友在群組內貼出相關新聞報道，吳建豪看到也說：「有沒有搞錯，我咁大隻」，翌日他便在社交網貼健碩相澄清，問到近日有沒有見過他？伍允龍說：「我們經常傾電話，個幾月前和他吃飯，不覺得他瘦，那次只是影相角度。（有沒有問他身體是否有問題？）我們緊密接觸，很清楚對方狀況，他沒事、好健康，他正準備演唱會呢！」此外，女友李蔓瑩所住的大廈早前火警鐘誤鳴，嚇得她抱着愛貓走火警，伍允龍稱女友事後有跟他說，當時女友也有點緊張，問到可有教她怎樣處理？他說：「我不是專業人士，我叫她致電去管理處問清楚先。」

自嘲幾乞人憎

早前有份擔任《全民造星VI》44強評審的陳湛文在節目中的評語惹來網民狂轟，大量網民對陳湛文不滿，直指「覺得他幾乞人憎」、「只會捉一啲細節地方、捉住某一兩個人的瑕疵放大來講」，認為他有欠整體評價和建設性的建議。不過，也有網民認為陳湛文的評語中肯。對於網民轟罵，陳湛文沒有感到不開心，覺得是一個很奇妙的歷程，他指出當評審時是看着參賽者行入演出區，燈亮起便演出，之後便給予評語，五位評審泥鯭@RubberBand、鄧小巧、關智斌、阮小儀及他，各自也會給予好及改進的地方，可能是節目篇幅所限，他講及參賽者好方面時沒有播出街，但講及不好的卻全數播出來，「我看完也覺得陳湛文幾乞人憎，哈哈！」問他是否五位評判講好你負責擔任壞人？他稱沒有講好，純粹各自看到什麼便講出來，「丘藍那隊剪出來是說很吵，但其實我是講了丘藍把聲很獨特，Dave很靚仔就似韓國男團，但這些卻沒有播出。」

改善一下多一點笑容

陳湛文指出，因為自己沒有Threads，有人通知他正在被公審，他便從哥哥的手機看，問到是否覺得剪片剪得不好？他笑說：「沒有，要原汁原味播出的話，沒有刪剪版本便要播半年。哈哈！（對你不公平？）不只我一個因編幅所限被人剪，大家的評語只有三至四成播出。」至於是否因要顧及其他幾位評審的形象，大會便沒理會他的個人形象才那樣剪？陳湛文用好的角度面對這事，反而覺得這個節目很錫他，剪了那麼多他的說話，播出的時間較多，被人看到不同的面向。不過，他說：「我們的評語相對於我在學期間已經像沒有殺傷力一樣，在學期間我們聽到的是更加狠，我的評語已經修飾了很多，嘗試用具體的字眼令他們明白好在哪裏不好在哪裏，但篇幅所限不好的全部播出來，我也要改善一下，要多一點笑容，其實擔任評審是腦筋急轉彎。」梁雍婷也幫口說：「因為當評判不可以講太長，因而着急，可能他想用最短時間令到參賽者明白。」

票房抱順其自然心態

此外，梁雍婷大讚主角梁詠琪（Gigi)很好，拍攝時因為雙方都是素食者，因而不時分享食物。問到在戲中飾演媽媽的她，面對與小朋友合作拍戲是否有難度？梁雍婷表示感覺很好，這班小朋友以開放的態度接受這班姨姨、叔叔，也願意一起談天。此外，他們這套電影在聖誕當期上演，問到可有留意其他對手？二人也有留意其他幾套電影，但梁雍婷表示，票房抱順其自然的心態，未必是演員可以控制到，拍這套戲時感覺大家就像一家人，期待在戲院內與大家慶祝聖誕節，陳湛文也表示，自己從未試過聖誕節在戲院與大家一起度過。



