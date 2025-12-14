花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望

神田沙也加在日本是知名的星二代藝人，她的父母為演員神田正輝與「永遠的偶像」松田聖子，未料2021年12月疑似因前男友前山剛久劈腿、狂罵而難忍精神壓力，最終選擇跳樓結束35年的短暫人生。前山剛久自此被封為「國民渣男」，去年還一度想復出，豈料日前爆出他隱姓埋名在六本木當男公關的消息。

前山剛久改名當男公關

前山剛久12月11日在自己的IG上宣布，自己在六本木一間名為「CENTURY TOKYO」的男性酒吧當男公關，該酒吧的特色就是全店為「密閉包廂」，而且還是由「牛郎帝王」羅蘭的子弟兵篁Eito所經營，今（2025）年1月剛開幕，也讓人好奇會提供何種服務。前山剛久依照慣例改用化名「真叶」，希望粉絲能多多關照，不過在官方網站上的資料卻相當模糊，包含出生日期、年紀、身高等基本資料一概以「問號」表示。

對此許多日本網民表示：「前山剛久真正想當的是男公關嗎？」、「把人逼死過還敢站在大眾面前，真厲害」、「其實他家裡滿有錢的，低調做份普通工作度日就好，看到他就會想到沙也加，好難過」、「結果還是下海做特種行業了，應該是很難忘記沐浴在聚光燈下的感覺，想靠著外貌被女人吹捧吧」、「下海還滿適合他的啊，不要回演藝圈怎樣都好」、「他唱歌好聽、長相也過得去，搞不好當男公關最能發揮他才能」。

前山剛久背叛神田沙也加

前山剛久在跟神田沙也加交往期間被發現和另一位女偶像劈腿，雖然神田沙也加一度要男方發是斷絕跟小三的關係，卻透過訊息發現前山剛久死性不改，還跟女偶像說：「我已經跟沙也加分手了。」神田沙也加試圖挽回這段戀情，還帶男方看房提議同居，2021年12月準備以自己的名義簽約買房時，卻被告知想取消同居，這讓神田沙也加大受打擊。

神田沙也加離世前與前山剛久口角

12月16日神田沙也加前往北海道準備演出，前山剛久也同行，未料兩人發生激烈口角衝突，男方甚至四度咆嘯「妳去死啦」，加上神田沙也加當時聲音狀況不佳，多重精神因素之下決定輕生。事後前山剛久向日本媒體坦承：「我確實飆罵過她。如果她真的有過想不開，那跟我的關係可能是其中一個原因。」

前山剛久本於去年復出

前山剛久2024年9月本來要以舞台劇復出，但一起演出的兩位女演員都「因故辭演」；2024年10月則開設每個月要繳日幣1080元（約54港幣）的粉絲俱樂部，但似乎沒有其他收入來源，因而決定下海。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk