張與辰自爆為見偶像周杰倫瘋狂事：朝早8點排到翌日下午4時 王鄭浚仁偏心《中4》馬來西亞參賽者

黃博、張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈及王鄭浚仁今日（13日）一齊到沙田舉行《8IGHT WONDERS簽唱會》，張與辰表示《中年好聲音3》這八位成員已經很久沒有同台，請大家影多些相作為一個紀念。

王鄭浚仁心痛粉絲辛苦排一整晚

這天張與辰與王鄭浚仁的粉絲最多擠滿商場，對此張與辰表示，由於自己過往曾因為想近距離見到偶像周杰倫，試過提早一天8時開始排隊直至翌日下午4時，「當時我真的見到偶像很開心和興奮，之後回到家真的辛苦到想死，所以我明白和理解粉絲的心情，因此我也叫粉絲不要提前一晚來排隊等候，但他們卻不聽話，也是早一日來了排隊。」王鄭浚仁得知粉絲早一晚到場排隊，也呼籲他們回家，因為他心痛粉絲為這兩個小時活動辛苦排一整晚，所以他希望抽時間寵一下粉絲，珍惜他們的支持，「不理那個人的粉絲較多，我們二人是同鄉，只抱着互相照顧的態度。」

王鄭浚仁想與Deep V獅子王合唱

此外，二人同樣表示有收看《中年好聲音4》節目，張與辰表示看到《中4》參賽者競爭激烈，是一件好事，因為可以讓更多人知道中年人唱得，還可以做很多事。王鄭浚仁則表示，會偏心在馬來西亞參賽者身上，因為海選時無論是馬來西亞還是星加坡他也有到場，感覺就是陪伴着他們一齊成長。他又說早前到現場觀看《中4》錄影，已經知道有哪些演員參加，但他表明不會劇透，只說：「我想與Deep V獅子王合唱，因我被他的聲線所吸引，他擁有跟張與辰差不多的磁性中音。」他又表示，《中4》參賽者尤淑情也有問他關於揀歌的心得，他感到參賽者就像自己當時參賽會擔心和焦慮該選唱什麼歌，他說：「我跟她說，你第一圈時已經獲得5燈成績，有什麼好擔心，做回自己便可以。」而張與辰則表示，自己較為中立，不會偏心那方面的參賽者，只要參賽者唱得好便會支持。