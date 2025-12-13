雙軌線上看｜虞書欣、何與上演「骨科戀」 即睇分集劇情、追劇日曆、5大看點懶人包

《雙軌》改編至時玖遠同名小說，由虞書欣和何與領銜主演，共有29集，講述姜暮與靳朝的偽兄妹戀。本文為大家整理了《雙軌》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

雙軌｜劇情大綱

雙軌｜追劇日曆

雙軌｜人物關係圖

雙軌｜角色簡介

雙軌｜分集劇情

雙軌｜五大看點

姜暮曾是生活在幸福家庭中的小女孩，因父母離婚，生活發生巨變；而被領養的靳朝則隨父親移居泰國，成為地下賽車和拳場中的修車工。多年後，姜暮獨自前往泰國，揭開哥哥的秘密，兩人在異國重逢，從陌生到熟悉，共同面對生活的挑戰的故事。

《雙軌》由虞書欣和何與領銜主演，播出首日已斬獲好成績。

《雙軌》在愛奇藝播出，12月12日，會員晚上7點更新6集，非會員更新2集；12月13日起，會員每日晚上6點點更新2集，非會員更新1集；12月23日至12月25日會員停更；12月26日起，每日會員晚上6點更新1集。

《雙軌》追劇日曆公開！

《雙軌》人物關係圖公開！

虞書欣 飾 姜暮

姜暮原本是生活在幸福家庭中的小女孩，但因父母離婚，生活發生翻天覆地的變化。

虞書欣飾演姜暮。

何與 飾 靳朝

靳朝被姜暮父親領養，在泰國成為地下賽車和拳場中的修車工。

何與飾演靳朝。

第1集：

姜暮飛去曼市找父親和繼兄靳朝，他是一位地下拳擊手，靳朝前去接機，二人相處尷尬。姜暮見到醉酒的父親以及其新家庭，內心吃味。姜暮急切希望了解靳朝的現況，她拒絕次天回國，二人在吃宵夜途中遇到其仇家，他連忙帶對方離開。

靳朝去接姜暮。

1. 虞書欣爭議後首部播出劇

虞書欣今年是非不斷，她先被同行公開質疑家庭背景，其父又捲入借貸糾紛的爭議。而她早年參與的綜藝《一年級·畢業季》被翻舊帳，被指言語攻擊和霸凌他人引起熱議，但她至今並無作出任何回應，而《雙軌》亦是虞書欣爭議後的首部播出劇，吸引不少路人粉絲關注。

虞書欣今年是非不斷！

2. 虞書欣、何與「CP感」十足

《雙軌》雖是虞書欣和何與的首次合作，但二人「CP」感十足，兩位俊男美女企埋一齊十分養眼，兼有張力！而在拍攝的幕後花絮，何與化身虞書欣的「專屬攝影師」，二人更是有講有笑，不時一齊打鬧，可見相處融洽。

虞書欣和何與CP感爆登！

3. 偽「骨科戀」設定過癮

《雙軌》是講述繼兄與繼妹之間的愛情，題材在市面上十分罕見。在劇中虞書欣鼓起勇氣去泰國找父親和何與，二人解開誤會和矛盾，一步一步走向對方，二人互相奔赴，劇情可謂刺激有新穎，CP粉勢睇到不斷姨母笑！

何與化身虞書欣的攝影師。

4. 幕後團隊星光熠熠

改編至時玖遠著作的《雙軌》影視化團隊十分用心且專業。由曾執導過《泡沬之夏》、《從前有座靈劍山》以及《冬至》的于中中任導演之一。除此之外，由趙曉磊擔任編劇，其作品擅長細膩情感刻畫，注重群像塑造與鏡頭語言創新。

5. OST陣容豪華 女主角親唱

《雙軌》收錄了多首OST，更邀得多位歌手獻唱。被封為「OST天后」的張碧晨獻唱片頭曲《我偏要》，劇情女主角回歸歌手偶像身份，帶來人物曲《越界》以及翻唱《月亮代表我的心》；新生代歌手顏人中以及女團R.E.D成員周洛汐分別演繹插曲《Still Waiting》和《Away》。

