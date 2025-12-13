Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《老友記》拍檔透過行善悼念Matthew Perry 珍妮花安妮絲頓、畫作上簽名 作品將在佳節為慈善事業籌集資金

影視圈
更新時間：17:15 2025-12-13 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-13 HKT

經典美劇《老友記》劇中主角6人組，現實生活中亦是彼此的一生摯友，故此2年前馬修派利（Matthew Perry）因服用過量氯胺酮（K仔）猝亡，令其餘5人都傷痛不已。事隔2年，5人組再次聯合起來行善，藉着善舉悼念馬修。

5人組為藝術作品系列作貢獻

《老友記》5人組：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、麗莎古祖（Lisa Kudrow）、大衛舒威馬（David Schwimmer）及麥勒邦（Matt LeBlanc）為一項特別的藝術作品系列作出貢獻，該系列作品將在佳節期間為慈善事業籌集資金。這些藝術作品由慈善機構Soundwaves Art和藝術家Tim Wakefield合作打造，以《老友記》主題曲《I'll Be There for You》的實際聲波，轉化為令人驚歎的視覺設計圖。然後5人組就在畫作上簽名，簽名版畫售價600美元（約4,643港元），未簽名版畫售價100美元（約773港元）。

印有馬修的官方簽名

而馬修派利基金會日前就發文宣布這項慈善活動，基金會透露：「Tim將《老友記》主題曲的實際聲波轉化為這些美麗的圖案，每個圖案都以不同的角色為靈感，每位演員都在他們自己的一小批藝術品上簽了名。」基金會更與馬修派利遺產管理機構合作，製作了一批限量版藝術品，上面印有馬修的官方簽名。所有利潤將用於支持演員們選擇的慈善機構，包括馬修派利基金會，以支持基金會幫助那些與毒癮鬥爭的人們。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
6小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
3小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
5小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
3小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
7小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
22小時前