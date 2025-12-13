《老友記》拍檔透過行善悼念Matthew Perry 珍妮花安妮絲頓、畫作上簽名 作品將在佳節為慈善事業籌集資金

經典美劇《老友記》劇中主角6人組，現實生活中亦是彼此的一生摯友，故此2年前馬修派利（Matthew Perry）因服用過量氯胺酮（K仔）猝亡，令其餘5人都傷痛不已。事隔2年，5人組再次聯合起來行善，藉着善舉悼念馬修。

5人組為藝術作品系列作貢獻

《老友記》5人組：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、麗莎古祖（Lisa Kudrow）、大衛舒威馬（David Schwimmer）及麥勒邦（Matt LeBlanc）為一項特別的藝術作品系列作出貢獻，該系列作品將在佳節期間為慈善事業籌集資金。這些藝術作品由慈善機構Soundwaves Art和藝術家Tim Wakefield合作打造，以《老友記》主題曲《I'll Be There for You》的實際聲波，轉化為令人驚歎的視覺設計圖。然後5人組就在畫作上簽名，簽名版畫售價600美元（約4,643港元），未簽名版畫售價100美元（約773港元）。

印有馬修的官方簽名

而馬修派利基金會日前就發文宣布這項慈善活動，基金會透露：「Tim將《老友記》主題曲的實際聲波轉化為這些美麗的圖案，每個圖案都以不同的角色為靈感，每位演員都在他們自己的一小批藝術品上簽了名。」基金會更與馬修派利遺產管理機構合作，製作了一批限量版藝術品，上面印有馬修的官方簽名。所有利潤將用於支持演員們選擇的慈善機構，包括馬修派利基金會，以支持基金會幫助那些與毒癮鬥爭的人們。