「當代港式粵劇傳承系列」2月4日起連辦3日 邀李龍、吳仟峰、阮兆輝等名家表演
更新時間：17:15 2025-12-13 HKT
由「香港靈宵劇團」主辦的「當代港式粵劇傳承系列」將於2026年2月2至4日一連三晚假座高山劇場新翼演藝廳隆重舉行，2026年2月2日得到吳仟峰和南鳳身傳的《白兔會》、2月3日為李龍和王超群身傳的《梟雄虎將美人威》，以及2月4日為阮兆輝和高麗身傳的《十年一覺揚州夢》，每場演出時長約150分鐘，不設中場休息，票價分別為$380、$280、$180 和$100四種，現已於城市售票網公開發售。
把前輩優點和精粹繼承下來
「香港靈宵劇團」表示：「香港粵劇界名家輩出，在『海納百川、有容乃大』之精神下，營造了各具特色的表演法，各名家除了承襲了前人的風格，消化和改良後，變成了屬於他們自己個人特色的表演法，也做就了港式粵劇活潑繽紛的局面。同時，透過由『老倌指導、後輩展演』的方式，把當代港式粵劇特色呈現出來，一則是承先，把前輩的優點和精粹繼承下來，二則希望青年演員可以吸收前輩的養份並加以鑽研，達至『啟後』。」
設有由身傳老倌主持的演後座談會
大會續說 : 「在明年2月2-4日的三晚演出中，特別編排長度約150分鐘的『身傳精選版』。這樣的做法希望能夠集中呈現各位當代香港老倌的表演精髓，加上精心處理的劇本編排和刪剪，並配以舞台技術的協助，將演出時間控制到一個適合當代節奏的長度。演出後設有由身傳老倌主持的演後座談會，與觀眾即時展開對話。」
