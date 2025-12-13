LE SSERAFIM 取消原定明日舉行上海簽售會 遭內地粉絲炮轟 主辦方：因「不可抗力因素」被逼取消

韓國人氣女團LE SSERAFIM原定明日（14日）於上海舉行新曲《SPAGHETTI》簽售會，但主辦方卻在活動舉行前2日突然宣布活動取消，引來內地粉絲怒極炮轟。活動主辦方MAKESTAR昨日（12日）於微博張貼聲明，指出活動因「不可抗力因素」被逼取消，並表示該決定是在與多方反覆討論後所做出的艱難選擇。

LE SSERAFIM為韓日混血女團

他們多次向粉絲致歉，表示理解大家為了活動提前調整行程的心情，對於無法如期與粉絲見面，主辦方同樣感到遺憾。但提到「不可抗力因素」就更令粉絲們憤怒，眾所周知，近日中日關係緊張，已有多名日本藝人被逼取消來華宣傳及演出，連天后濱崎步都要臨場取消演唱會。而LE SSERAFIM乃韓日混血女團，團中就有2名日本成員Sakura（宮脇咲良）和Kazuha（中村一葉）。加上過去的「限韓令」影響，韓流藝人來華舉行活動本身已經不容易，韓日混血團更是大忌。內地網民表示不明白在這樣的局勢下，為何主辦方仍堅持舉辦簽售會，最終卻又要取消，而且宣布取消的時間亦太遲，無端浪費粉絲的金錢、時間和感情。而更令人詬病的是今日正值南京大屠殺死難者國家公祭日，主辦方卻偏要選在明日舉行LE SSERAFIM簽售會，這個日期本身已經夠尷尬。而且MAKESTAR本身就曾因撞正公祭日的原故，於上月宣布押後原定今日舉行的LE SSERAFIM台北簽售會，然而理應更加受影響的上海簽售會他們卻遲遲不肯取消，直至舉行前才臨急喊停，因而被轟反應太慢。